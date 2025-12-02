Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Mazembe enchaine ses victoires, OC Renaissance et céleste se neutralisent

TP Mazembe a battu FC Tanganyika, 2 buts à 0, lundi 1er décembre 2025, au Stade TP Mazembe de Lubumbashi dans le cadre de la poursuite du championnat national congolais.

Faveurdi Bongeli a ouvert le score pour les Corbeaux à la 35ème. En 8 matchs, il est à 2 buts et 6 passes décisives.

1-0 est le score à la pause en faveur du TP Mazembe.

Au retour des vestiaires, les hommes de Lamine N'diaye ont alourdi la marque avec le but de Patrick Mwaungulu à la 63ème minute. 2-0 est le score final.

Match nul

Dans l'autre stade de la ville, Stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi, SM Sanga Balende est tombée devant Blessing (0-2). C'est la première défaite des Sang et Or après 3 victoires de suite.

AS Saint Luc s'est imposée sur JSG Bazano (2-1). AS New Soger a battu US Panda (2-1)

Classement : Groupe A

1. TP Mazembe : 20 pts, 9 MJ (+13)

2. FC Saint-Eloi Lupopo : 14 pts, 6 MJ (+4)

3. AS Malole : 14 pts, 7 MJ (+6)

4. FC Lubumbashi Sport : 13 pts, 8 MJ (+3)

5. AS New Soger : 13 pts, 10 MJ (0)

6. CS Don Bosco : 12 pts, 7 MJ (+4)

7. AS Simba : 11 pts, 7 MJ (+1)

8. US Tshinkunku : 11 pts, 7 MJ (-2)

9. AS Saint Luc : 10 pts, 5 MJ (+3)

10. SM Sanga Balende : 10 pts, 10 MJ (0)

11. FC Blessing : 8 pts, 8 MJ (-2)

12. FC Tanganyika : 7 pts, 6 MJ (-2)

13. JSG Bazano : 7 pts, 7 MJ (-4)

14. US Panda B52 : 6 pts, 8 MJ (-9)

15. CS Manika : 5 pts, 6 MJ (-3)

16. FC Tshikas : 5 pts, 8 MJ (-5)

Le résultat pour Tanganyika FC - Simba AS (1-2) est suspendu

Dans le groupe B au Stade Tata Raphaël, OC Renaissance du Congo et Céleste FC se sont neutralisés sur le score de 0 but partout et, AC Rangers a fait jeu égal avec AS Dauphin Noir (1-1).

Classement : Groupe B

1. AS V.Club : 17 pts, 8 MJ (+9)

2. FC Les Aigles du Congo : 14 pts, 7 MJ (+7)

3. FC Étoile de Kivu : 14 pts, 9 MJ (-3)

4. FC MK : 12 pts, 9 MJ (-3)

5. AS Maniema Union : 11 pts, 7 MJ (+5)

6. AS Dauphin Noir : 11 pts, 7 MJ (+3)

7. DC Motema Pembe : 10 pts, 7 MJ (+4)

8. AC Rangers : 10 pts, 7 MJ (+2)

9. FC Celeste : 9 pts, 7 MJ (+6)

10. FC New Jak : 9 pts, 7 MJ (0)

11. OC Renaissance : 8 pts, 7 MJ (-1)

12. AF Anges Verts : 6 pts, 5 MJ (-3)

13. OC Bukavu Dawa : 4 pts, 9 MJ (-16)

14. FC Renaissance : 3 pts, 8 MJ (-10)

Résultat : AS Vita Club - DCMP (1-1)