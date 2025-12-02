Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Mazembe enchaine ses victoires, OC Renaissance et céleste se neutralisent

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

TP Mazembe a battu FC Tanganyika, 2 buts à 0, lundi 1er décembre 2025, au Stade TP Mazembe de Lubumbashi dans le cadre de la poursuite du championnat national congolais.

Faveurdi Bongeli a ouvert le score pour les Corbeaux à la 35ème. En 8 matchs, il est à 2 buts et 6 passes décisives.

1-0 est le score à la pause en faveur du TP Mazembe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au retour des vestiaires, les hommes de Lamine N'diaye ont alourdi la marque avec le but de Patrick Mwaungulu à la 63ème minute. 2-0 est le score final.

Match nul

Dans l'autre stade de la ville, Stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi, SM Sanga Balende est tombée devant Blessing (0-2). C'est la première défaite des Sang et Or après 3 victoires de suite.

AS Saint Luc s'est imposée sur JSG Bazano (2-1). AS New Soger a battu US Panda (2-1)

Classement : Groupe A

1. TP Mazembe : 20 pts, 9 MJ (+13)

2. FC Saint-Eloi Lupopo : 14 pts, 6 MJ (+4)

3. AS Malole : 14 pts, 7 MJ (+6)

4. FC Lubumbashi Sport : 13 pts, 8 MJ (+3)

5. AS New Soger : 13 pts, 10 MJ (0)

6. CS Don Bosco : 12 pts, 7 MJ (+4)

7. AS Simba : 11 pts, 7 MJ (+1)

8. US Tshinkunku : 11 pts, 7 MJ (-2)

9. AS Saint Luc : 10 pts, 5 MJ (+3)

10. SM Sanga Balende : 10 pts, 10 MJ (0)

11. FC Blessing : 8 pts, 8 MJ (-2)

12. FC Tanganyika : 7 pts, 6 MJ (-2)

13. JSG Bazano : 7 pts, 7 MJ (-4)

14. US Panda B52 : 6 pts, 8 MJ (-9)

15. CS Manika : 5 pts, 6 MJ (-3)

16. FC Tshikas : 5 pts, 8 MJ (-5)

Le résultat pour Tanganyika FC - Simba AS (1-2) est suspendu

Dans le groupe B au Stade Tata Raphaël, OC Renaissance du Congo et Céleste FC se sont neutralisés sur le score de 0 but partout et, AC Rangers a fait jeu égal avec AS Dauphin Noir (1-1).

Classement : Groupe B

1. AS V.Club : 17 pts, 8 MJ (+9)

2. FC Les Aigles du Congo : 14 pts, 7 MJ (+7)

3. FC Étoile de Kivu : 14 pts, 9 MJ (-3)

4. FC MK : 12 pts, 9 MJ (-3)

5. AS Maniema Union : 11 pts, 7 MJ (+5)

6. AS Dauphin Noir : 11 pts, 7 MJ (+3)

7. DC Motema Pembe : 10 pts, 7 MJ (+4)

8. AC Rangers : 10 pts, 7 MJ (+2)

9. FC Celeste : 9 pts, 7 MJ (+6)

10. FC New Jak : 9 pts, 7 MJ (0)

11. OC Renaissance : 8 pts, 7 MJ (-1)

12. AF Anges Verts : 6 pts, 5 MJ (-3)

13. OC Bukavu Dawa : 4 pts, 9 MJ (-16)

14. FC Renaissance : 3 pts, 8 MJ (-10)

Résultat : AS Vita Club - DCMP (1-1)

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.