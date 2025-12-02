Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Mazembe enchaine ses victoires, OC Renaissance et céleste se neutralisent

TP Mazembe a battu FC Tanganyika, 2 buts à 0, lundi 1er décembre 2025, au Stade TP Mazembe de Lubumbashi dans le cadre de la poursuite du championnat national congolais.
Faveurdi Bongeli a ouvert le score pour les Corbeaux à la 35ème. En 8 matchs, il est à 2 buts et 6 passes décisives.
1-0 est le score à la pause en faveur du TP Mazembe.
Au retour des vestiaires, les hommes de Lamine N'diaye ont alourdi la marque avec le but de Patrick Mwaungulu à la 63ème minute. 2-0 est le score final.
Match nul
Dans l'autre stade de la ville, Stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi, SM Sanga Balende est tombée devant Blessing (0-2). C'est la première défaite des Sang et Or après 3 victoires de suite.
AS Saint Luc s'est imposée sur JSG Bazano (2-1). AS New Soger a battu US Panda (2-1)
Classement : Groupe A
1. TP Mazembe : 20 pts, 9 MJ (+13)
2. FC Saint-Eloi Lupopo : 14 pts, 6 MJ (+4)
3. AS Malole : 14 pts, 7 MJ (+6)
4. FC Lubumbashi Sport : 13 pts, 8 MJ (+3)
5. AS New Soger : 13 pts, 10 MJ (0)
6. CS Don Bosco : 12 pts, 7 MJ (+4)
7. AS Simba : 11 pts, 7 MJ (+1)
8. US Tshinkunku : 11 pts, 7 MJ (-2)
9. AS Saint Luc : 10 pts, 5 MJ (+3)
10. SM Sanga Balende : 10 pts, 10 MJ (0)
11. FC Blessing : 8 pts, 8 MJ (-2)
12. FC Tanganyika : 7 pts, 6 MJ (-2)
13. JSG Bazano : 7 pts, 7 MJ (-4)
14. US Panda B52 : 6 pts, 8 MJ (-9)
15. CS Manika : 5 pts, 6 MJ (-3)
16. FC Tshikas : 5 pts, 8 MJ (-5)
Le résultat pour Tanganyika FC - Simba AS (1-2) est suspendu
Dans le groupe B au Stade Tata Raphaël, OC Renaissance du Congo et Céleste FC se sont neutralisés sur le score de 0 but partout et, AC Rangers a fait jeu égal avec AS Dauphin Noir (1-1).
Classement : Groupe B
1. AS V.Club : 17 pts, 8 MJ (+9)
2. FC Les Aigles du Congo : 14 pts, 7 MJ (+7)
3. FC Étoile de Kivu : 14 pts, 9 MJ (-3)
4. FC MK : 12 pts, 9 MJ (-3)
5. AS Maniema Union : 11 pts, 7 MJ (+5)
6. AS Dauphin Noir : 11 pts, 7 MJ (+3)
7. DC Motema Pembe : 10 pts, 7 MJ (+4)
8. AC Rangers : 10 pts, 7 MJ (+2)
9. FC Celeste : 9 pts, 7 MJ (+6)
10. FC New Jak : 9 pts, 7 MJ (0)
11. OC Renaissance : 8 pts, 7 MJ (-1)
12. AF Anges Verts : 6 pts, 5 MJ (-3)
13. OC Bukavu Dawa : 4 pts, 9 MJ (-16)
14. FC Renaissance : 3 pts, 8 MJ (-10)
Résultat : AS Vita Club - DCMP (1-1)