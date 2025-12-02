Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 02 Décembre 2025

revue de presse

Mali : Clôture des négociations minières et recouvrement record

L’Assemblée nationale de la refondation malienne avait recommandé un audit complet du secteur aurifère, et la Présidence a annoncé, le 1ᵉʳ décembre 2025, la fin des travaux de la commission chargée de négocier et renégocier les conventions minières. La cérémonie à Koulouba a permis de présenter les résultats au Chef de l’État, en présence des ministres en charge des Mines et des Finances.

Selon le rapport final, la commission a récupéré 761 milliards FCFA, soit presque le double de son objectif initial de 400 milliards FCFA. Elle indique avoir soumis l’ensemble des sociétés auditées au Code minier de 2023, ce qui représente 585,7 milliards FCFA de recettes publiques supplémentaires par an pour les compagnies contrôlées. Les dépenses liées à la mission sont évaluées à 2,87 milliards FCFA sur trois ans. [Source Apanews]

Guinée-Bissau : Une délégation de la CEDEAO rencontre les nouvelles autorités

En Guinée-Bissau, une délégation de haut niveau de la CEDEAO est arrivée ce lundi dans la capitale. Dirigé par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, le bloc régional est composé de chefs d'État et de représentants d’État du Sénégal, du Cap-Vert et du Togo.

Des dirigeants qui ont fait le déplacement pour rencontrer les nouvelles autorités et des personnalités politiques et civiles afin de discuter des conditions d’un retour à l’ordre constitutionnel. [Source Africanews]

Le Kenya relance le projet autoroutier Nairobi–Nakuru avec la Chine après le retrait de Vinci

Le Kenya a officiellement lancé en novembre 2025 la construction d’une autoroute stratégique reliant Nairobi à Nakuru et au Mau Summit, un projet de 1,5 milliard de dollars désormais confié à des entreprises chinoises. Ce chantier marque la coopération infrastructurelle entre Nairobi et Pékin, après l’abandon d’un contrat controversé avec le consortium français Vinci.

Le projet vise à transformer 233 kilomètres de route à voie unique en autoroute à plusieurs voies, un axe vital reliant Nairobi aux régions occidentales et aux pays voisins du Kenya, notamment l’Ouganda et la RDC. [Source Afrik.com]

Le Rwanda et la République démocratique du Congo signeront jeudi à Washington un accord de paix, sous l’égide de Donald Trump

Les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo (RDC) seront reçus, jeudi 4 décembre, par Donald Trump à Washington pour signer un accord de paix, sur fond de divergences persistantes entre les deux pays, a annoncé, lundi, la Maison Blanche.

L’accord de paix, conclu par les deux pays africains fin juin à Washington et qui n’a pas permis de faire taire les armes, vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l’est de la RDC, région frontalière riche en ressources naturelles et théâtre de conflits armés depuis trois décennies. [Source Le Monde Afrique]

Le choc au Cameroun après la mort de l'opposant Anicet Ekane

Anicet Ekane, président du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem ), est décédé ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025 en détention, à l'âge de 74 ans.

L’opposant avait été interpellé le 24 octobre en pleine crise postélectorale. L'annonce de son décès a été faite par son avocat, Emmanuel Simh. Les circonstances exactes de cette mort restent inconnues, mais son avocat évoque un "décès survenu en situation de privation de liberté".

Selon ses avocats, la santé d'Anicet Ekane s'est dégradée tout le week-end, malgré les soins auxquels il était soumis à la garnison militaire. [Source Deuttsche Welle]

Législatives 2025 au Bénin : 5 partis politiques dont "Les Démocrates" définitivement retenus par la CENA

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, lundi 01 décembre 2025, la liste des partis retenus pour prendre part aux élections législatives du 11 janvier 2026. Cinq partis dont Les Démocrates, principal parti de l'opposition, sont retenus.

Le parti de l’opposition "Les Démocrates" sera aux élections législatives de 2026. Absent pour l’élection présidentielle d’avril 2026 et les communales de 2026, le principal parti de l’opposition a été retenu pour participer aux législatives 2026.

L’information a été rendue publique à travers la décision portant publication de la liste des partis politiques dont la candidature est validée pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2026. [Source Banouto.bj]

Mozambique : Le Royaume-Uni se retire d'un vaste projet gazier de TotalEnergie dans le pays

Le gouvernement britannique retire ses financements du projet GNL Mozambique. Une mauvaise nouvelle de plus pour le controversé projet de gaz naturel liquéfié porté par TotalEnergies. C'est un prêt d'un peu plus d'un milliard de dollars qui ne sera pas versé. Trop risqué, a estimé le gouvernement britannique ce 1ᵉʳ décembre.

Le financement de ce projet au Mozambique « ne servirait pas les intérêts » britanniques. Déclaration du secrétaire d'État aux Entreprises ce lundi 1ᵉʳ décembre. C'est l'agence gouvernementale UK export finance qui portait ce prêt d'1,15 milliard de dollars. Un soutien à l'exportation puisque des entreprises britanniques sont engagées dans le projet. C'est le cas de Centrica, premier fournisseur de gaz naturel au Royaume-Uni, qui doit acheter du GNL provenant de Cabo Delgado. [Source RFI]

Afrique : Ouverture mercredi, à Ryad, du 1er forum mondial du secteur non lucratif

La première édition du forum international du secteur non lucratif "Beyond profit", s'ouvre, à partir de mercredi, à Ryad, la capitale saoudienne, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Prévue pour trois jours (du 3 au 5 décembre) la rencontre va enregistrer plus de 80 intervenants issus de domaines et de secteurs divers dont des figures régionales et internationales, qui animeront des tables rondes portant sur des thématiques "essentielles", renseigne la même source.

Organisée par le centre national saoudien pour le secteur non lucratif en collaboration avec l'autorité générale saoudienne des congrès et expositions (SCEGA) elle "va constituer une plateforme mondiale de premier plan réunissant dirigeants, décideurs experts et pionniers de l'impact social du monde entier", indique le texte [Source Agence de Presse Sénégalaise]

CAN 2025 : Polémique autour des maillots du Gabon

A moins de trois semaines du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, le Gabon se retrouve au cœur d’une polémique liée à son équipementier. La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a été épinglée par la Confédération africaine de football (CAF) pour présentation de maillots non conformes issus de la marque locale « Gaboma ».

La polémique autour des maillots du Gabon a déclenché en novembre, la veille du barrage entre les Panthères et le Nigeria. Selon le média local AFC Sports, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers se sont plaints de la qualité de leurs maillots entre autres, auprès du chef de l’Etat qui, en réponse, a ordonné la rupture du contrat avec Puma et chargé l’Office national du développement du sport (ONDSC) de trouver un nouvel habilleur à l’équipe nationale. [Source Sport News Africa]

Centrafrique : Le chef des opérations de paix met en garde contre tout retrait prématuré de la MINUSCA

En visite à Bangui, le chef des opérations de paix de l'ONU a salué samedi la « trajectoire positive » de la République centrafricaine, où des soldats de la paix sont déployés depuis la guerre civile qui a secoué le pays il y a une décennie. Jean-Pierre Lacroix met toutefois en garde contre les risques d'un retrait prématuré de la mission pour la stabilité de la région.

« L'impression générale qui prévaut [...] c'est que la République centrafricaine est sur une trajectoire positive », a affirmé le haut responsable, dans un entretien filmé depuis la capitale centrafricaine. Une rare note d'optimisme dans une région déstabilisée par le conflit sanglant au Soudan voisin et la multiplication des attaques de groupes djihadistes à travers le Sahel. [Source UN News Service]







