Sénégal: La députée Diaraye Ba plaide pour le désenclavement de Médina Yoro Foulah

1 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La députée Diaraye Ba a lancé un appel appuyé pour un programme urgent de désenclavement du département de Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda, lundi, lors de l'examen en plénière du projet de budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens.

Intervenant devant ses collègues, la parlementaire a déploré "une situation de mobilité indigne d'un département du Sénégal", soulignant que Médina Yoro Foulah "est le seul département où le parc automobile se limite à des véhicules de type 7 places, vieux de plusieurs décennies".

"Et ironie du sort, ces véhicules effectuent des surcharges au vu et au su de tout le monde. Ils obligent les passagers à s'embarquer à neuf, dont deux assis à côté du chauffeur et quatre au milieu", a-t-elle dénoncé.

Selon la parlementaire, ces moyens de transport ne fonctionnent pourtant que le matin et en partie l'après-midi, le reste de temps, louent leurs services.

Or, ce mode de transport "n'est pas à la portée de tous compte tenu de la précarité qui frappe la population", a insisté la députée me.

Elle a également pointé du doigt la vétusté des infrastructures routières. "Depuis l'indépendance, aucun investissement majeur en matière de routes ou de transport n'a été consenti par l'État dans cette partie du pays", a affirmé la parlementaire membre du parti Pastef au pouvoir.

Face à cette situation, Diaraye Ba a exhorté le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, à inscrire le désenclavement de Médina Yoro Foulah parmi les priorités de son département.

