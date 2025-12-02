Soudan: Plus de 1600 civils ont fui les intenses combats dans le Kordofan du Sud en une seule journée

Au Soudan, les combats entre l'armée régulière et les forces paramilitaires se sont intensifiés, ces derniers jours, dans l'État du Kordofan du Sud. Selon l'organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 1 600 civils ont fui, en seulement la journée de vendredi 28 novembre, le village de Kertala, dans le Kordofan du Sud.

Depuis la chute d'El-Fasher, les combats se sont intensifiés plus à l'est, dans les États du Kordofan.

La semaine dernière, de violents affrontements ont eu lieu dans plusieurs villages de cette zone montagneuse Kordofan du Sud, provoquant un des plus importants déplacements de population de la région, à savoir plus de 1 600 civils en 24 heures, selon l'OIM.

L'armée soudanaise y affronte les rebelles du SPLM Nord d'Al Hilu qui se battent aux côtés des forces paramilitaires. L'armée affirme d'ailleurs avoir pris le contrôle de six villages dans cette zone.

Plus à l'ouest, dans l'État du Kordofan de l'Ouest, d'intenses combats se poursuivent autour de la ville de Babanusa où les FSR assiègent une position de l'armée, depuis maintenant deux semaines.

Chacun grignote du terrain. Sur les dix-huit États que compte le pays, les forces paramilitaires contrôlent désormais les cinq États du Darfour, à l'exception de certaines zones du nord du Darfour.

De son côté, l'armée tient la majorité des 13 autres États du sud, nord, est et centre du pays.