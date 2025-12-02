Soudan: Interviewé par la Télévision du Soudan, Agar - Les Forces Armées remporteront la victoire

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, commandant Malik Agar, a déclaré que les Forces Armées remporteraient la victoire, soulignant que l'armée ne serait pas vaincue, indiquant que le peuple se tient au côté des Forces Armées et de leur commandement.

Il a appelé tous ceux qui sont capables à porter l'arme pour se mobiliser et défendre la patrie, en appelant à tous dans tous les domaines, à contribuer à la défense et à la préservation du pays.

Il a ajouté lors d'une interview avec la chaîne télévisée du Soudan que les forces armées ne veulent pas demeurer au pouvoir et que leur devoir actuel est de mettre fin à cette guerre et de gérer un processus politique qui aboutira à la remise du pouvoir au peuple soudanais à travers des élections.

Il a déclaré que la guerre au Soudan n'affecte pas seulement le Soudan mais aussi l'Afrique, expliquant que les ambitions visant le Soudan affectent de nombreux pays et que ce qui affecte le Soudan affectera l'Afrique, soulignant l'importance de les affronter afin de préserver le Soudan et la Corne de l'Afrique.

Il a ajouté que les forces armées remporteraient la victoire, et que la reconstruction s'étendrait à tout le pays, ce qui représenterait une occasion de mettre fin à la guerre, de construire l'État et de réaliser la justice.

Agar a indiqué qu'il n'y a actuellement aucune partie avec laquelle nous négocions, expliquant que le commandement de la milice de soutien rapide ne contrôle pas la guerre en raison de la présence de nombreux pays et groupes tels que les émirats arabes unis et leurs mercenaires.

Concernant les initiatives proposées par diverses parties telles que l'IGAD, l'union africaine et les différents forums qui ont présenté des initiatives pour mettre fin à la guerre, Agar a déclaré à propos de sa vision et de son évaluation : « Il est de notre droit d'étudier ces initiatives et d'y répondre si elles n'étaient pas compatibles avec notre sécurité nationale et l'unité du Soudan, tant sur le plan territorial que sur le plan du peuple. »

Concernant les pays qui soutiennent la milice terroriste et l'existence d'une liste spécifique des pays qui soutiennent la milice, il a déclaré que certains pays sont directement impliqués, d'autres sont impliqués d'une autre manière et certaines institutions sont également impliquées, faisant allusion aux pays par lesquels transitent les armes et les mercenaires et dont les aéroports sont utilisés, soulignant l'importance de neutraliser ces pays et de les mettre en garde.

Il a ajouté que le Soudan a pris des mesures juridiques à l'encontre des émirats arabes unis, car il s'agit d'un pays qui exerce un soutien déclaré, soulignant qu'il existe d'autres pays influents dont les positions sont en train d'être neutralisées.

Il a évoqué les pas pris par le Soudan pour aborder le dossier des mercenaires avec la Colombie, et a également fait état de ses contacts avec le Kenya, notamment avec le président et le parlement kényans, dans le cadre des efforts déployés pour régler ces questions.