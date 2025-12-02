Tunisie: Ziad Rahbani - Hommage à l'artiste compositeur et acteur aux JCC 2025

1 Décembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Faty

TUNIS — La 36e édition des Journées Cinématographiques de Carthage rendra hommage à Ziad Rahbani, disparu le 26 juillet 2025 à l'âge de 69 ans, en mettant en avant les films auxquels il a contribué comme compositeur ou acteur.

La programmation inclut notamment "Le Cerf-volant" de Randa Chahal, "Nahla" de Farouk Beloufa, "Retour à Haïfa" de Kassem Hawal et "Après cet âge" de Jad Gosn, ainsi que d'autres oeuvres où son empreinte musicale et dramaturgique est perceptible.

Fils de Fayrouz et d'Assi Rahbani, Ziad a grandi dans un environnement artistique unique, qu'il a enrichi d'un style personnel mêlant jazz oriental, satire sociale et engagement critique. Au-delà du cinéma, il s'est produit sur scène, notamment au Festival International de Hammamet en 2019, laissant des traces mémorables dans la musique arabe contemporaine.

Aux JCC, son nom résonnera comme celui d'un créateur transversal dont l'oeuvre continue de vibrer entre musique, théâtre et cinéma.

La 36e édition des Journées Cinématographiques de Carthage se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.