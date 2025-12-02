Congo-Kinshasa: Des agents et cadres du ministère des Droits humains sensibilisés au respect des droits de l'homme

Plus de cinquante agents et cadres du ministère des Droits humains participent, du 1er au 3 décembre à Kinshasa, à une session de sensibilisation sur le respect des droits de l'homme.

À l'ouverture de cette formation, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a encouragé ses collaborateurs à être en première ligne dans la défense des droits humains. Il a précisé que cette formation de trois jours porte sur les mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme aux niveaux national et international.

« Les premiers acteurs de la promotion et de la protection des droits humains, ce sont les agents du ministère des Droits humains. Dans le domaine des droits de l'homme, il est établi que les premiers redevables des droits humains, c'est l'État. Et dans l'État, le premier acteur attitré pour promouvoir et défendre les droits humains, c'est le ministre des Droits humains, qui agit avec ses collaborateurs », a expliqué ce membre du Gouvernement.

Cet atelier aborde les différentes catégories de droits humains ainsi que les mécanismes de promotion et de protection existants.

Pour sa part, le Directeur pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Patrice Var, a remercié le ministre des Droits humains pour son engagement en faveur du respect et de la protection des droits humains en RDC.