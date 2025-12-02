Afrique: CAN Maroc 2025 - 26 Léopards sélectionnés pour la phase finale

Le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public, via les canaux officiels de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA), la liste de vingt-six Léopards sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026.
Sur cette liste, se trouvent onze Léopards qui n'étaient pas à la 34ème édition organisée et gagnée par la Côte d'Ivoire, qui vont découvrir la plus grande compétition africaine. Il s'agit de : Matthieu Epolo, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki, Mario Stroekeyns, Michel-Ange Balikwisha, Nathanaël Mbuku, Bryan Cipenga et Samuel Essende.
La liste ne contient aucun joueur évoluant au pays, contrairement à la 34ème édition de le CAN, où il y avait la présence de Baggio Siadi (TP Mazembe).
Gardiens (3)
Timothy Fayulu -- FC Noah / Arménie
Lionnel Mpasi -- Le Havre / France
Mathieu Epolo -- Standard de Liège / Belgique
Défenseurs (8)
Aaron Wan-Bissaka -- West Ham United / Angleterre
Gédéon Kalulu -- Aris Limassol / Chypre
Arthur Masuaku -- Sunderland / Angleterre
Joris Kayembe -- KRC Genk / Belgique
Rocky Bushiri -- Hibernian FC / Écosse
Axel Tuanzebe -- Burnley / Angleterre
Chancel Mbemba -- Lille / France
Steve Kapuadi -- Legia Varsovie / Pologne
Milieux (10)
Noah Sadiki -- Sunderland / Angleterre
Edo Kayembe -- Watford / Angleterre
Samuel Moutoussamy -- Atromitos / Grèce
Milieux offensifs / Ailiers
Charles Pickel -- Espanyol Barcelone / Espagne
Ngal'ayel Mukau -- Lille / France
Mario Stroeykens -- Anderlecht / Belgique
Théo Bongonda -- Spartak Moscou / Russie
Michel-Ange Balikwisha -- Celtic / Écosse
Nathanaël Mbuku -- Montpellier / France
Bryan Cipenga -- Castellón / Espagne
Attaquants (5)
Simon Banza -- Al Jazira / Émirats Arabes Unis
Fiston Mayele -- Pyramids / Égypte
Samuel Essende -- Augsburg / Allemagne
Meschack Elia -- Alanyaspor / Turquie
Cédric Bakambu -- Real Betis / Espagne
Ceux qui vont découvrir la CAN
Les vingt-six joueurs viennent de trois continents (Europe, Asie et Afrique) et de 14 pays : Angleterre 5, France 4, Belgique 3, Espagne 3, Ecosse 2; Arménie, Chypre, Grèce, Allemagne, Turquie, Pologne, Russie, Emirats Arabes Unis et Egypte ont tous 1 joueur.
La République démocratique du Congo est logée dans le groupe D avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana.