Afrique: CAN Maroc 2025 - 26 Léopards sélectionnés pour la phase finale

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public, via les canaux officiels de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA), la liste de vingt-six Léopards sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Sur cette liste, se trouvent onze Léopards qui n'étaient pas à la 34ème édition organisée et gagnée par la Côte d'Ivoire, qui vont découvrir la plus grande compétition africaine. Il s'agit de : Matthieu Epolo, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki, Mario Stroekeyns, Michel-Ange Balikwisha, Nathanaël Mbuku, Bryan Cipenga et Samuel Essende.

La liste ne contient aucun joueur évoluant au pays, contrairement à la 34ème édition de le CAN, où il y avait la présence de Baggio Siadi (TP Mazembe).

Gardiens (3)

Timothy Fayulu -- FC Noah / Arménie

Lionnel Mpasi -- Le Havre / France

Mathieu Epolo -- Standard de Liège / Belgique

Défenseurs (8)

Aaron Wan-Bissaka -- West Ham United / Angleterre

Gédéon Kalulu -- Aris Limassol / Chypre

Arthur Masuaku -- Sunderland / Angleterre

Joris Kayembe -- KRC Genk / Belgique

Rocky Bushiri -- Hibernian FC / Écosse

Axel Tuanzebe -- Burnley / Angleterre

Chancel Mbemba -- Lille / France

Steve Kapuadi -- Legia Varsovie / Pologne

Milieux (10)

Noah Sadiki -- Sunderland / Angleterre

Edo Kayembe -- Watford / Angleterre

Samuel Moutoussamy -- Atromitos / Grèce

Milieux offensifs / Ailiers

Charles Pickel -- Espanyol Barcelone / Espagne

Ngal'ayel Mukau -- Lille / France

Mario Stroeykens -- Anderlecht / Belgique

Théo Bongonda -- Spartak Moscou / Russie

Michel-Ange Balikwisha -- Celtic / Écosse

Nathanaël Mbuku -- Montpellier / France

Bryan Cipenga -- Castellón / Espagne

Attaquants (5)

Simon Banza -- Al Jazira / Émirats Arabes Unis

Fiston Mayele -- Pyramids / Égypte

Samuel Essende -- Augsburg / Allemagne

Meschack Elia -- Alanyaspor / Turquie

Cédric Bakambu -- Real Betis / Espagne

Ceux qui vont découvrir la CAN

Les vingt-six joueurs viennent de trois continents (Europe, Asie et Afrique) et de 14 pays : Angleterre 5, France 4, Belgique 3, Espagne 3, Ecosse 2; Arménie, Chypre, Grèce, Allemagne, Turquie, Pologne, Russie, Emirats Arabes Unis et Egypte ont tous 1 joueur.

La République démocratique du Congo est logée dans le groupe D avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

