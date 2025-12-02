Cameroun: David Pagou, le nouveau sélectionneur des lions indomptables, promet discipline et joie

1 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

L'annonce de la nomination de David Pagou au poste de sélectionneur des Lions Indomptables est désormais officielle. Et le nouvel entraîneur n'a pas tardé à exposer sa feuille de route, qui s'articule autour de deux axes fondamentaux : la restauration de la rigueur et le retour de la fierté populaire.

Issu d'une tradition militaire, comme il l'a lui-même souligné, David Pagou compte capitaliser sur cet héritage pour redonner une image forte à l'équipe. "Je suis enfant de militaire, donc on va essayer de ramener la discipline, de donner une nouvelle image à cette équipe," a-t-il déclaré.

Cette insistance sur l'ordre est perçue comme un message clair adressé aux joueurs, souvent critiqués pour leur manque d'engagement ou les problèmes de vestiaire lors des compétitions passées. L'objectif est de s'assurer que l'équipe représente dignement l'histoire prestigieuse du football camerounais.

Le nouveau coach a également montré qu'il comprenait parfaitement l'enjeu émotionnel de sa mission. Il a reconnu la ferveur inébranlable des supporters : "Les Camerounais sont fiers de leur équipe. J'ai vu la passion des fans, ils aiment leur équipe nationale." Cette connexion avec le public est essentielle pour bâtir un nouveau cycle de succès.

Son but ultime, partagé avec le staff technique, est clair : "Mon objectif, avec mes collègues seniors, est de ramener la joie aux Camerounais." C'est une promesse lourde de sens pour une nation dont le moral collectif est intimement lié aux performances de ses Lions.

L'arrivée de ce nouveau sélectionneur Cameroun marque donc un tournant, qui passe par une reprise en main immédiate et l'établissement d'une nouvelle éthique. Reste à savoir comment ce discours de discipline se traduira sur le terrain face aux défis des prochaines échéances internationales, mais la volonté de reconquête est affichée.

L'attente est immense, et le pari de ramener la joie nécessitera bien plus qu'une simple réorganisation technique.

