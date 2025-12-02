Somalie: Union africaine - Le Conseil de paix et de sécurité analyse la situation au pays

Luanda — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), dont l'Angola est membre, analysera la situation en Somalie et les opérations de la Mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine dans ce pays (AUSSOM) le 8 décembre, lors d'une des sessions programmées par la présidence ivoirienne.

Selon une source consultée par l'ANGOP, la réunion devrait porter sur la pleine opérationnalisation de la mission et les difficultés de financement auxquelles elle est confrontée. En effet, outre d'importants déficits, l'AUSSOM devrait perdre environ 130 millions de dollars américains du programme d'appui logistique des Nations Unies.

Le lendemain, une session d'information sur le thème « Système d'alerte précoce continental et perspectives de sécurité » se tiendra avec la participation du Comité des Services de renseignement et de sécurité d'Afrique (CISSA), du Mécanisme de coopération policière de l'UA (AFRIPOL) et du Centre antiterroriste de l'UA (AUCTC).

Le 11 décembre est consacré à une consultation informelle avec les pays en transition politique. Cette réunion, initialement prévue en novembre, a été reportée, notamment faute de confirmation de la participation des représentants des trois pays du Sahel central.

Cette session permettra d'évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans ces processus de transition. Elle examinera également comment le CPS peut renforcer son soutien à la normalisation politique des États membres concernés.

Le 15 décembre, le CPS analysera également le rapport de la Commission sur le mandat de la Force multinationale mixte (FMM) et des informations sur la mise en oeuvre des décisions antérieures sont attendues.

Il s'agit notamment des décisions prises lors de sa dernière réunion, la 1282e, sur la Force multinationale mixte (FMM), tenue en juin 2025, qui a approuvé et validé la « Stratégie régionale quinquennale révisée pour la stabilisation, la résilience et le relèvement des zones touchées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ».

En marge des sessions, le Séminaire annuel de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se tiendra le 1er et le 2 décembre au niveau ministériel, ainsi qu'une consultation informelle avec les pays en transition politique sur les questions de paix et de sécurité qui les concernent.

Ce séminaire vise à renforcer la coopération entre le Processus de paix et de sécurité (PPS) et les membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Cette année, le séminaire, également connu sous le nom de Processus d'Oran, se déroule à Alger, en Algérie.