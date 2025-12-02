Afrique: Recomposition au sommet et attentes autour de la direction générale

La State Bank of Mauritius (SBM) Ltd affiche désormais la composition complète de son nouveau conseil d'administration, dévoilé progressivement ces dernières semaines. Cela, alors même que la nomination du futur Chief Executive Officer (CEO) se fait toujours attendre.

Pressenti pour prendre les rênes de la banque, Gervais Gua, actuel Chief Operating Officer et directeur exécutif de Nippon Life India Asset Management, n'a pas encore été officiellement confirmé. Ce spécialiste du management stratégique et des opérations bancaires, issu d'une filiale du géant japonais Nippon Life Insurance, demeure au coeur des spéculations alors que la banque cherche à stabiliser sa gouvernance après plusieurs années mouvementées.

En attendant, Rundheersing Bheenickoccupe déjà la présidence du conseil d'administration depuis le 17 septembre, après un long bras de fer autour de l'obtention de son certificat de fit and proper délivré par la Banque de Maurice (BoM). Rama Sithanen, alors gouverneur, s'y était opposé au départ, sur la base d'un différend judiciaire entre Rundheersing Bheenick et la BoM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autour de lui, la nouvelle équipe se compose d'un mélange d'experts et de professionnels issus de secteurs complémentaires. Plusieurs administrateurs ont été nommés dès juillet, marquant une volonté de renouvellement mais aussi de diversification des compétences au sommet de l'institution. Parmi eux, Kalindee Bhanji, figure de l'administration publique et actuelle Senior Chief Executive au bureau du Premier ministre.

Le board accueille également des profils techniques et spécialisés, à l'image de Yajnik Bhujan, expert en technologies de l'information et entrepreneur dans le secteur IT africain, ou encore Thierry Chellen, avocat depuis trois décennies, rompu aux enjeux juridiques du secteur bancaire et du global business. La dimension industrielle et exportatrice est représentée par Avinash Goburdhun, dirigeant de Wensum Ltd et professionnel du secteur textile.

À cela s'ajoutent des administrateurs à forte orientation financière, notamment Aakash K. Kalachand, ancien président du Risk Management Committee de SBM Holdings et directeur exécutif de la société familiale J. Kalachand & Co Ltd, ainsi que Veenay Rambarassah, spécialiste des fonds de pension et actuel directeur du pôle investissements du National Pensions Fund. Le board intègre également de nouvelles voix issues de la jeune génération professionnelle, telles que Lavalina D. Sawmy, avocate et médiatrice accréditée, et Sachin Kumar Sumputh, actuaire.

Les autres membres sont: Raoul Gufflet, actuel CEO du groupe SBM, Jean Li Wan Po, entrepreneur, co-fondateur de RT Knits et directeur de l'entreprise familiale, et Rita Devi Persand Gujadhur, Officer-in Charge de l'établissement bancaire en remplacement de Premchand Mungar, suspendu de son poste de CEO depuis mars.

La SBM Bank s'appuie sur cette équipe d'administrateurs pour tourner une page complexe de son histoire, en attendant que la nomination du futur CEO vienne compléter le dispositif de gouvernance qui doit redonner stabilité et crédibilité à l'une des plus importantes institutions financières du pays.