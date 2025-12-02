Afrique: Maurice accueillera le 18e U.S.-Africa Business Summit du 26 au 29 juillet 2026

La prochaine édition du U.S.-Africa Business Summit se tiendra à Maurice du 26 au 29 juillet 2026. L'annonce a été faite hier (lundi) à Britannia House lors d'un événement réunissant le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, l'ambassadeur des États-Unis Henry Jardine, ainsi que l'homme d'affaires Jean-Raymond Boulle, vice-président du Corporate Council on Africa (CCA).

Le cocktail, offert par Omnicane et le Jean Boulle Group, s'inscrivait dans la visite officielle du CCA à Maurice. La délégation américaine, conduite par sa présidente et CEO Florie Liser, a présenté l'équipe technique chargée d'organiser cette 18e édition, qui devrait attirer près de 3 000 business leaders, parmi lesquels des chefs d'État africains, de hauts responsables américains et des dirigeants d'entreprises des deux continents.

Selon le CCA, ce sommet s'impose comme «un rendez-vous économique majeur» destiné à renforcer les liens commerciaux États-Unis-Afrique et à positionner Maurice comme un hub stratégique d'investissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hôtes de la soirée, Omnicane, par la voix de Jacques d'Unienville, et le Jean Boulle Group ont mis en avant les atouts du pays : stabilité politique, environnement d'affaires favorable, connectivité régionale et expertise sectorielle, notamment dans l'énergie, la finance et l'agro-industrie. Le discours d'ouverture a aussi insisté sur la solidité des partenariats économiques entre Maurice et les États-Unis, illustrés par les exportations de sucre ou encore des projets énergétiques en Afrique de l'Est.

Dans son discours Jacques d'Unienville a explicité le contexte dans lequel Omnicane place l'événement de juillet 2026: «At Omnicane, our commitment to being at the forefront of innovation has driven the pioneering development of our unique and fully integrated cane cluster. This distinctive model, transforming sugarcane into refined sugar, high-value ethanol, premium rum, and crucially, renewable electricity from bagasse, stands as a testament to sustainable industrial innovation. We believe this model can serve as a springboard for similar sustainable developments and industrialization across Africa.

The hydroelectric power plant in Rwanda, developed through Omnihydro, stands as proud testimony to this commitment.

We have recently strengthened our resolve by joining forces with MCB to develop renewable energy projects across Mauritius and the African continent. This collaboration reflects our vision to help build an Africa that is integrated and fortified, rather than fragmented, by championing exactly these kinds of cross-border initiatives. Our current acquisition of SPICE finance further advances this ambition, with the long-term goal to deliver innovative financing solutions across the region. In this endeavor, the United States can play a truly pivotal role.

By leveraging American technological leadership, deep capital markets, we can significantly accelerate our development and bring these integrated models to scale. At Omnicane, we are proud to say that we have already unlocked the value of connecting with such a robust partner, as we export our packed and cube sugars to the U.S. market.»

Ramful : AGOA, accord bilatéral et diplomatie mauricienne

Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères Ritesh Ramful, qui co-présidera la conférence avec le ministre de l'Industrie Aadil Ameer Meeah, a rappelé que l'accord permettant d'accueillir le sommet avait été signé en septembre 2025 à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Il a souligné que la sélection de Maurice par le CCA, parmi plusieurs pays africains, constitue «un témoignage de l'excellente image de la diplomatie mauricienne», tout en saluant l'implication du vice-Premier ministre dans ce processus.

Le ministre a mis en avant deux priorités dans les discussions avec Washington :

- la relance de l'AGOA pour l'ensemble des pays africains éligibles, compte tenu du rôle du CCA dans le développement des chaînes de valeur régionales ;

- la conclusion d'un accord commercial bilatéral avec les États-Unis afin d'accroître la prévisibilité et la stabilité des échanges.

Il a rappelé que le commerce total de biens et services entre Maurice et les États-Unis s'élevait à 830,4 millions USD en 2024, dont un excédent américain de 148 millions USD, lié notamment aux importations mauriciennes de coton, maïs et soja.

Pour les autorités mauriciennes, l'organisation du sommet représente une opportunité stratégique pour attirer davantage d'investissements américains, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agro-industrie, de la santé et des technologies.

Ritesh Ramful a décrit le CCA comme «un phare dans des eaux internationales agitées» et présenté le sommet comme un levier permettant de «réaffirmer le rôle de Maurice comme passerelle vers l'Afrique, notamment dans la perspective de la ZLECAf».

Il a également rappelé que l'événement mettra en lumière la transition du continent africain vers «un modèle de développement fondé sur l'investissement plutôt que sur l'aide», un axe partagé par le CCA et le gouvernement mauricien.

Omnicane, Jean Boulle Group et les partenariats économiques

Le discours officiel a rendu un hommage appuyé à Jean-Raymond Boulle, qualifié de «l'un des nôtres en Afrique et aux États-Unis», pour son rôle déterminant dans la tenue du sommet à Maurice.

Ritesh Ramful a également salué Omnicane, citant l'alliance entre industrie sucrière, innovation et responsabilité sociale comme un exemple de partenariat public-privé mauricien reconnu au niveau international.

Pour Port-Louis, accueillir le U.S.-Africa Business Summit constitue un instrument majeur de visibilité internationale, à un moment où la compétition entre plateformes africaines d'affaires s'intensifie.