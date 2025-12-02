Ethiopie: Le développement des corridors constitue un véritable atout pour la qualité de vie, l'esthétique urbaine et la compétitivité des villes.

Addis-Abeba — Le ministère du Développement urbain et des Infrastructures a indiqué que les projets de développement des corridors menés à l'échelle nationale contribuent largement à améliorer la qualité de vie, l'esthétique et la compétitivité des villes éthiopiennes.

Selon Fanta Dejen, ministre d'État au Développement urbain et aux Infrastructures, le gouvernement oeuvre à faire des villes des espaces à la fois fonctionnels, agréables pour leurs habitants et performants sur la scène internationale.

Il a précisé que des actions ciblées sont réalisées pour rendre les centres urbains plus accueillants, notamment pour les groupes vulnérables, tels que les enfants et les personnes âgées.

« Nous mettons en œuvre des programmes permettant aux villes de valoriser efficacement leurs ressources naturelles et bâties, tout en favorisant la sauvegarde des espaces verts et la récupération des terrains illégalement clôturés », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a ajouté que, au-delà de l'équité dans l'accès aux services urbains, ces projets de corridors stimulent la construction de villes modernes et compétitives.

Il a précisé que ces travaux sont actuellement en cours dans plus de 70 villes du pays, avec l'objectif d'étendre progressivement l'initiative à l'ensemble du territoire.

Selon lui, ces efforts ne se limitent pas à l'embellissement urbain, mais renforcent également le dynamisme économique et social des localités concernées.

Grâce à ces interventions, Addis-Abeba se transforme en une métropole moderne, attractive et compétitive, renforçant son statut de destination privilégiée pour l'organisation de forums internationaux.