Afrique: Mondiaux roller freestyle 2025 - Le Sénégalais Dame Fall sacré pour la cinquième fois en 'Free Jump'

Dakar — Le Sénégalais Dame Fall a remporté sa cinquième médaille d'or en "Free Jump" aux championnats du monde de roller freestyle 2025 à Singapour, a appris l'APS de la présidente de la Fédération sénégalaise de roller-skateboard, Awa Nar Fall, lundi.

Âgé de 28 ans, Fall s'est imposé en finale devant le Moldave Maxim Cairon, l'Italien Gianmarco Savi s'emparant de la troisième place.

Dame Fall avait décroché sa première médaille d'or mondiale en "Free Jump" lors des championnats du monde 2017 en Chine.

Il avait ensuite perdu son titre en 2019, terminant deuxième aux championnats du monde organisés en Espagne, avant de retrouver la couronne mondiale en 2022 en Argentine.

Il avait alors un nouveau record, avant de s'offrir une troisième médaille d'or mondiale en 2023 en Chine, puis une quatrième aux championnats du monde 2024 en Italie.

Le Sénégal participe aux championnats du monde de roller freestyle 2025 à Singapour avec une délégation de six patineurs, dont Dame Fall.

La compétition se poursuivra jusqu'à jeudi.

Les six patineurs sénégalais - Dame Fall, champion du monde en titre du Free Jump, Jean Pierre Ngor Sarr, vice-champion du monde, ainsi que Serigne Cheikh Béthio Faye, Fally Fall, Ibrahima Diop et Jean Papy Diémé - sont engagés également dans l'épreuve de slalom classique.

La délégation sénégalaise comprend également le vice-président de la Fédération, Cheikh Tidiane Sène, ainsi que des membres du ministère des Sports.