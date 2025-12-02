Sénégal: VIH/SIDA - 491 nouvelles infections détectées dans la région de Ziguinchor depuis janvier dernier

Ziguinchor — Les services de santé ont détecté 491 nouvelles infections au VIH dans la région de Ziguinchor (sud) de janvier à septembre 2025, dont 16 enfants, a-t-on appris de la conseillère technique chargée du programme VIH à la direction régionale de la Santé, Maïmouna Guèye Sané.

Selon Mme Sané, ces nouveaux cas ont été enregistrés alors que la région compte 4 656 personnes vivant avec le VIH mais qui ignorent leur statut sérologique. Il s'agit de 451 enfants, 1 931 hommes et 2 264 femmes, a-t-elle détaillé.

Elle s'entretenait avec des journalistes, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, portant cette année sur le thème "Surmonter les perturbations et transformer la réponse".

La position frontalière de Ziguinchor, avec des mouvements fréquents de populations entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, expose la région à un risque accru de transmission et de propagation du virus, a indiqué Maïmouna Guèye Sané.

Sur les 491 personnes nouvellement dépistées, seules 371 ont été enrôlées dans des sites de prise en charge, un déficit qui "pose un risque de progression de la maladie et de transmission" chez les personnes non traitées, a averti Mme Sané.

La région de Ziguinchor demeure l'une des plus touchées du pays avec une prévalence de 1,5%, contre 0,3% au niveau national.

Maïmouna Guèye Sané signale que 2 642 patients sont suivis dans les huit sites de prise en charge de cette région, mais seuls 1 642 respectent régulièrement leurs rendez-vous médicaux.

Elle a insisté sur la nécessité d'un engagement communautaire fort pour "lutter contre la stigmatisation, encourager le dépistage et soutenir la prise correcte des traitements".

Mme Sané a également rappelé les avancées majeures dans la prévention, notamment l'accès à la prophylaxie préexposition (PrEP) et à la prophylaxie post-exposition (PEP) pour les personnes exposées à un risque d'infection.

La conseillère technique chargée du programme VIH à la direction régionale de la Santé de Ziguinchor a en outre appelé à "protéger et accompagner les enfants nés avec le VIH, dont l'avenir dépend de la solidarité des communautés".