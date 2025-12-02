Sénégal: Kédougou - 378 personnes vivant avec le VIH/SIDA enregistrées (Responsable)

Kédougou — Au total trois cent soixante-dix-huit personnes sont enregistrées comme porteuses du VIH/SIDA dans la région de Kédougou (sud-est), dont 279 femmes et 99 hommes régulièrement suivis, a appris l'APS du conseiller technique VIH au Conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS), Abdoulaye Konaté.

"On a enregistré 279 personnes qui sont régulièrement suivies dans les trois sites que sont le centre de santé de Kédougou, l'hôpital régional Amath Dansokho et le centre secondaire du quartier de Ndiormi dans la ville de Kédougou", a-t-il fait savoir dans un entretien avec l'APS, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, commémorée ce lundi.

Il a signalé que "parmi ces 279 personnes [régulièrement suivies], il y a au moins 10 enfants porteurs de VIH qui bénéficient d'un traitement régulier au niveau des sites".

Le département de Saraya enregistre une cohorte de 30 personnes régulièrement suivies dont 3 filles âgées de 15 ans à 19 ans, selon M. Konaté.

"Nous avons au total 25 femmes et 5 hommes sur le site de prise en charge de Saraya et qui sont régulièrement suivis par nos services", a-t-il précisé, contre 69 personnes régulièrement suivies dans le département de Salémata au sein du site de prise en charge de cette localité, dont 5 enfants (2 garçons et 3 filles de moins de 15 ans).

Il a ajouté que 69 personnes sont suivies à Salémata, à savoir 47 femmes et 22 hommes, incluant également 5 enfants, 3 filles et deux garçons de moins de 15 ans.

Abdoulaye Konaté a rappelé que le taux de prévalence du VIH/Sida est de 0, 6 % dans la région de Kédougou, contre 0,3% au plan national. Mais globalement, a-t-il assuré, "la réponse se passe très bien au niveau de la région de Kédougou".

"Il faut se féliciter de ce résultat parce que tout simplement, il y a de cela 7 ou 8 ans, le taux [de prévalence] était de 1,4%. Des efforts ont été faits et je pense qu'il est important de continuer à toujours lutter [pour éradiquer cette maladie] de manière définitive, et c'est bien possible", a-t-il conclu.