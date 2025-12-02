Afrique: Préparation CAN - Les Lions vont affronter la Zambie le 13 décembre à Dakar (Média)

1 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va affronter la Zambie, le 13 décembre prochain, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), annonce le journal Le quotidien dans sa livraison de lundi.

Les Lions Sénégal vont entamer le lundi 8 décembre, la préparation de la CAN prévue à partir du 21 décembre au Maroc.

En mi-novembre, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, avait annoncé que les protégés de l'entraîneur de Pape Thiaw vont disputer un match amical de préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) le 13 décembre à Dakar.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

La Zambie, pour sa part, est logée dans la poule A en compagnie du pays organisateur, le Maroc, du Mali et des Comores.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.