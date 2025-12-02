Afrique: Préparation CAN - Les Lions vont affronter la Zambie le 13 décembre à Dakar (Média)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va affronter la Zambie, le 13 décembre prochain, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), annonce le journal Le quotidien dans sa livraison de lundi.

Les Lions Sénégal vont entamer le lundi 8 décembre, la préparation de la CAN prévue à partir du 21 décembre au Maroc.

En mi-novembre, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, avait annoncé que les protégés de l'entraîneur de Pape Thiaw vont disputer un match amical de préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) le 13 décembre à Dakar.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

La Zambie, pour sa part, est logée dans la poule A en compagnie du pays organisateur, le Maroc, du Mali et des Comores.