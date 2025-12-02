Afrique: Les États-Unis veulent exclure l'Afrique du Sud du prochain sommet du G20 et l'effacent de leur site

Les suites de la brouille entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Depuis son arrivée à la Maison blanche, le président américain Donald Trump accuse Pretoria de « persécuter la minorité blanche », parlant même de « génocide blanc ». « Il s'agit d'une désinformation flagrante à propos de notre pays », a déclaré ce 30 novembre le président sud africain Cyril Ramaphosa. Après avoir boycotté le sommet du G20 qui s'est tenu fin novembre en Afrique du Sud, les États-Unis ont menacé de ne pas inviter Pretoria au prochain sommet, qui se tiendra sous présidence américaine en Californie dans un an. Première phase de l'exécution de ce projet : l'administration américaine vient de nettoyer le site officiel du G20.

« The best is yet to come », le meilleur reste à venir. Cette phrase qui sonne comme une promesse a surtout, dans le contexte actuel de froid entre Donald Trump et l'Afrique du Sud, des airs de bras d'honneur.

Depuis ce lundi 1eᣴ décembre, c'est ce titre d'une chanson de Frank Sinatra qui s'affiche sur le site du G20, avec la photo en noir et blanc de Donald Trump, le poing levé, une casquette « USA » sur la tête. Dont la visière masque le regard, mais pas le petit sourire en coin du président américain.

Le site du G20 ne présente encore aucune page à consulter. Le prochain sommet Miami 2026 n'aura lieu que dans un an. Mais l'important, c'est surtout ce qu'il ne contient plus : les pages liées à la présidence sud-africaine et aux textes adoptés à Pretoria, fin novembre, ne sont même plus consultables. Lorsqu'on essaie, c'est un message d'erreur qui s'affiche.

Mesquinerie ou coup politique du président américain ? C'est selon. Après avoir boycotté le sommet sud-africain du G20, Donald Trump, qui accuse Pretoria de « persécuter la minorité blanche », a annoncé qu'il n'inviterait pas l'Afrique du Sud à la prochaine édition, organisée donc aux États-Unis. « L'Afrique du Sud est et restera un membre à part entière, actif et constructif du G20 », lui a répondu ce 30 novembre Cyril Ramaphosa qui une campagne de désinformation contre son pays, suggérant à son homologue américain de dialoguer « dans le respect et avec dignité. » Le meilleur ou le pire est donc peut-être bien à venir, comme souvent avec Donald Trump.