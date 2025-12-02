Afrique: Rui Carreira souligne l'importance de la connectivité intra-africaine

Luanda — Le secrétaire d'État angolais à l'Aviation civile, aux Affaires maritimes et aux Ports, Rui Carreira, a souligné ce lundi à Luanda l'importance du rôle de l'Angola dans le renforcement de la connectivité aérienne intra-africaine et le développement de sa compagnie aérienne nationale, TAAG.

Selon le responsable, qui s'exprimait en marge de la 57e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), le moment est crucial pour réfléchir aux défis auxquels le secteur est confronté, tels que les infrastructures, les aéronefs et la formation du personnel, et pour proposer des solutions afin d'améliorer la circulation sur le continent.

Il a indiqué que l'ouverture de nouvelles liaisons intra-africaines se heurte encore à des obstacles économiques, compte tenu du faible pouvoir d'achat de la population, qui limite la demande de voyages.

« Il est essentiel que les États s'engagent dans le commerce interafricain. Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe, l'Amérique et l'Asie sont plus importants qu'entre les pays africains », a-t-il regretté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'aviation est essentielle au développement économique et à la promotion du tourisme intra-africain, déjà en pleine croissance sur le continent.

Le secrétaire d'État à l'Aviation civile a expliqué que l'Angola exploite son potentiel touristique, ce qui contribue à l'augmentation du trafic aérien à l'intérieur du continent.

Le responsable a également souligné que les services de TAAG seront améliorés pour qu'elle devienne une compagnie aérienne de référence internationale, grâce à l'expansion de sa flotte, l'élargissement de son réseau de destinations et l'amélioration de ses performances opérationnelles.

D'après Rui Carreira, l'inauguration de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) représente une étape décisive pour la concrétisation de ces projets.

« Ce nouvel aéroport est notre atout majeur pour le moment, renforçant toutes nos ambitions de croissance et de connectivité », a-t-il insisté.

Il a indiqué qu'après Emirates, Air France avait débuté ses opérations dimanche dernier (30 novembre) à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto et que mardi (2 décembre), ce serait le tour de TAP et Lufthansa, afin de renforcer l'importance de l'aéroport en tant que plateforme régionale.

Il a précisé que l'intégration de nouveaux appareils relevait de la responsabilité de TAAG et que le rôle du ministère se limitait à définir le positionnement stratégique, sans intervenir dans la gestion opérationnelle.

Rui Carreira a ajouté que les redevances appliquées dans ce secteur reflétaient le coût élevé des services en Afrique et non les performances des compagnies aériennes.

Concernant l'événement, il a déclaré que les réunions annuelles de l'AFRAA donnent lieu à des rapports et des initiatives continus visant à renforcer l'engagement en faveur de la croissance de l'aviation africaine.

Le responsable a réaffirmé que les conférences ne permettent pas d'aborder l'ensemble des préoccupations du secteur tout au long de l'année et que diverses initiatives sont mises en oeuvre pour répondre aux principaux problèmes et améliorer la connectivité entre les pays.

L'Angola achève sa présidence tournante de l'AFRAA lors de cette assemblée, la transmettant au Gabon.

La 57e Assemblée générale annuelle de l'Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA) se tient jusqu'à mardi décembre à Luanda, la capitale angolaise. Elle réunit 23 compagnies du continent et 519 délégués venus de 49 pays du monde entier, sous le thème « Un ciel durable, une Afrique connectée ».

Sont également présents des directeurs généraux de compagnies aériennes africaines, ainsi que de hauts représentants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association du transport aérien international (IATA).

Des partenaires industriels, des dirigeants internationaux de l'écosystème mondial de l'aviation civile, des experts du secteur, des observateurs et deux compagnies aériennes africaines non membres de l'AFRAA sont également présents à cette réunion.

L'assemblée a pour objectif d'examiner les défis du développement du transport aérien en Afrique, les stratégies d'intégration du continent, le renforcement des liens économiques, les solutions innovantes pour le secteur, les avancées technologiques, la durabilité et la compétitivité.