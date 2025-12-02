Angola: Le ministre des Travaux publics annonce l'achèvement de plusieurs projets en 2026

Icolo e Bengo — Plusieurs projets en cours à travers le pays, notamment la réhabilitation et la construction de routes, seront achevés en 2026, a annoncé ce lundi le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement (MINOPUH), Carlos Alberto dos Santos, dans la municipalité de Cabiri, province d'Icolo e Bengo.

Le ministre a fait cette annonce lors de son discours d'ouverture du 1er Conseil consultatif de son département ministériel, qui se tient jusqu'à mardi sur le thème : « Les enjeux des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement pour améliorer la qualité de vie des citoyens ».

À cette occasion, le ministre a annoncé que plusieurs travaux progressaient bien à Icolo e Bengo, avec l'achèvement imminent de 3 000 maisons dans les localités de Cabiri et Ngolome, le tronçon Catete/Cabala/Muxima de la route nationale 110, avec 62 km, le tronçon Muxima/Demba Chio/Mumbondo/Caxarandanda de la même route avec 141 km, le tronçon Catete/Maria Teresa de la route nationale 230, avec 60 km, ainsi que la route reliant le marché du km 30 au centre de distribution logistique et à l'avenue Fidel Castro.

La réhabilitation de la route nationale 110, sur le tronçon Kifangondo/Funda/Catete, long de 68 km, devrait débuter, de même qu'une étude en vue de la création d'une zone à péage à Kifangondo. Par ailleurs, les plans directeurs municipaux de Catete, Cabiri et Bom Jesus seront élaborés.

Lors de son discours, le ministre a souligné la nécessité de prioriser certains projets pour 2026, tels que l'achèvement du centre de conventions et de ses infrastructures, la route Boa Vista/Kimakienda (Luanda) et la poursuite des travaux d'aménagement du front de mer de Corimba.

Pour la province de Bengo, il conviendra d'aborder les priorités relatives au lancement du projet d'infrastructures intégrées dans la ville de Caxito, au début de la construction du périphérique et à l'entretien des axes routiers principaux reliant les provinces d'Uige et de Zaïre.

Dans la province de Bié, les travaux devraient commencer sur la route nationale 250, sur les tronçons Kunji/Catabola et Camacupa, ainsi que la démolition des bâtiments présentant des risques structurels.

Concernant la province de Cabinda, les travaux se poursuivront sur la route Cabinda/Miconje et la deuxième phase du projet d'infrastructure intégrée sera achevée.

Des interventions similaires sont prévues dans les provinces de Cuando, Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Moxico Leste, Namibe et Uige.

Selon le ministre, la priorité institutionnelle est la construction future d'autoroutes assurant la liaison de l'Angola avec les républiques voisines, en particulier le périphérique nord-sud et la liaison ultérieure de la côte est.

Le Conseil, qui réunit les directeurs des services provinciaux des infrastructures, analyse, lors de cette première journée, en deux panels, entre autres sujets, l'état d'avancement des actions de maîtrise et de stabilisation des risques naturels (ravins, travaux maritimes et fluviaux), les programmes de construction et de réhabilitation, ainsi que l'entretien et la conservation des infrastructures routières.