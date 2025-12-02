Angola: L'ambassade du pays au Portugal déplore la mort de six jeunes Angolais dans un accident de la route

1 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par EJM/ASS/LUZ

Lisbonne — L'ambassade d'Angola au Portugal a déploré, ce lundi, la mort de six jeunes Angolais dans un accident de la route survenu tôt dimanche matin sur l'Avenida das Forças Armadas, à Lisbonne.

Dans un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP ce lundi, la mission diplomatique présente ses « plus sincères condoléances » aux familles endeuillées et qualifie ces décès de « pertes irréparables ».

Dans le document, l'ambassade souligne que les jeunes disparus « avaient un avenir prometteur ».

De son côté, la Fédération des associations angolaises au Portugal (FAAP) a également exprimé sa consternation et sa solidarité avec les familles des victimes.

« Des jeunes pleins de vie, de rêves et d'espoir, partis brutalement, laissant un vide difficile à combler », déclare la FAAP, espérant que leur souvenir restera vivant dans le coeur de tous ceux qui les ont connus et aimés.

La FAAP assure qu'elle suivra de près toutes les actions des autorités locales et apportera son soutien aux familles endeuillées.

La communauté angolaise au Portugal est profondément bouleversée, et les messages de condoléances et les appels à la solidarité envers les familles des victimes se multiplient.

La chaîne de télévision portugaise Correio da Manhã rapporte que les six jeunes sont morts brûlés à l'intérieur d'un véhicule après l'accident et l'incendie qui s'en est suivi.

Entre-temps, le journal Record rapporte que le conducteur de la BMW, un jeune Angolais résidant au Portugal, a été identifié.

Le groupe rentrait d'une soirée lorsque l'accident s'est produit. La violence du choc et la propagation rapide des flammes ont rendu toute tentative de sauvetage impossible.

Les autorités portugaises poursuivent leur enquête afin de déterminer les causes de l'accident, notamment la vitesse, l'état de la route et d'autres facteurs susceptibles d'avoir contribué à ce drame.

