Afrique: L'Assemblée de l'Association des compagnies aériennes, un facteur crucial pour l'intégration continentale

Luanda — La 57e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) constitue un instrument fondamental pour l'intégration continentale, la mobilité des personnes et des marchandises, et un moteur de la promotion efficace de l'économie africaine, a déclaré ce lundi à Luanda le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengue.

Lors de l'ouverture de l'événement, le responsable a plaidé pour la poursuite de la construction d'une Afrique toujours plus connectée, dotée d'une réglementation forte et de compagnies aériennes mieux interconnectées avec les principales villes du continent.

Il a rappelé que, ces dernières années, le gouvernement angolais a adopté une stratégie visant à construire, consolider et moderniser l'ensemble du système d'aviation civile, avec la vision politique d'un « ciel ouvert », dans le but de générer une croissance économique durable et de diversifier la structure du produit intérieur brut (PIB).

Selon Jorge Bengue, il est nécessaire que les gouvernements africains continuent de créer un environnement commercial favorable afin que le marché continental de l'aviation civile permette aux transporteurs aériens de devenir plus performants et efficaces dans le contexte mondial.

À cette fin, a-t-il poursuivi, les États africains doivent accélérer la mise en oeuvre du Marché unique du transport aérien africain afin de faciliter la mobilité sur le continent et de renforcer le réseau reliant les pays.

C'est pourquoi, a-t-il déclaré, l'Angola oeuvre activement et est convaincu que l'avenir du secteur de l'aviation civile dans la région dépendra de la capacité collective à transformer les défis complexes en opportunités de croissance partagée.

Selon le responsable angolais, l'Angola investit massivement dans la construction d'infrastructures aéroportuaires et la modernisation du système national d'aviation civile, afin de positionner le pays comme une plateforme logistique et de connectivité régionale et internationale.

Il a souligné que les réformes structurelles permettent la réorganisation institutionnelle du secteur des transports, le renforcement de la réglementation de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ainsi qu'un engagement fort en faveur du développement du capital humain spécialisé.

Le secrétaire d'État a également défendu la nécessité de consolider la sécurité opérationnelle et d'investir dans les infrastructures afin de garantir l'avenir de l'aviation civile angolaise et d'inaugurer une nouvelle ère pour le secteur.

La 57e Assemblée générale annuelle de l'Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA) se tient jusqu'à mardi décembre à Luanda, la capitale angolaise. Elle réunit 23 compagnies du continent et 519 délégués venus de 49 pays du monde entier, sous le thème « Un ciel durable, une Afrique connectée ».

Sont également présents des directeurs généraux de compagnies aériennes africaines, ainsi que de hauts représentants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association du transport aérien international (IATA).

Des partenaires industriels, des dirigeants internationaux de l'écosystème mondial de l'aviation civile, des experts du secteur, des observateurs et deux compagnies aériennes africaines non membres de l'AFRAA sont également présents à cette réunion.

L'assemblée a pour objectif d'examiner les défis du développement du transport aérien en Afrique, les stratégies d'intégration du continent, le renforcement des liens économiques, les solutions innovantes pour le secteur, les avancées technologiques, la durabilité et la compétitivité.