Cameroun: Vives réactions après la mort de l'opposant Anicet Ekane

Le deuil et le choc au Cameroun après l'annonce lundi 1eᣴ décembre de la mort en détention de l'opposant Anicet Ekane. Figure engagée de la vie politique camerounaise, anti-coloniale, nationaliste, pro-démocratie, opposant au régime Ahidjo puis au régime Biya, il s'est beaucoup impliqué pour la présidentielle d'octobre, d'abord au profit de Maurice Kamto, puis, après le rejet de la candidature de ce dernier, au profit de Issa Tchiroma Bakary, avant d'être arrêté fin octobre.

Le vendredi 24 octobre, 12 jours après l'élection présidentielle au Cameroun, les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés, Anicet Ekane est interpellé en fin de journée à Douala, la capitale économique frondeuse, en même temps que d'autres cadres de son parti, le Manidem. À l'approche de la cérémonie de proclamation officielle du vainqueur du scrutin, le climat est tendu au Cameroun. Anicet Ekane fait partie de ceux qui ont déjà revendiqué la victoire du candidat Tchiroma Bakary.

Transféré à Yaoundé, la capitale, il est détenu au Secrétariat d'État à la Défense. Pour ses avocats, rien, pourtant, ne justifie la menace d'une inculpation de crimes insurrectionnels relevant de la compétence de la justice militaire. Un mois de détention passe, sans inculpation.

Âgé de 74 ans, Anicet Ekane souffrait de troubles respiratoires. Malgré sa prise en charge au centre médical de la gendarmerie nationale, ses avocats et sa famille ont alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé, insistant pour que lui soit remis son extracteur d'oxygène, resté à Douala.

Anicet Ekane n'est pas transféré à l'hôpital

Le matin du 1eᣴ décembre, sa famille et son avocat Me Emmanuel Simh sont appelés. Les médecins légistes ont constaté le décès d'Anicet Ekané à 7h du matin, dans sa chambre, sur son lit. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le Ministère de la Défense annonce une enquête. Sa mort provoque une onde de choc dans le pays. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti présidentiel, Grégoire Owona, réagit.

« J'avais connu Anicet longtemps à Douala et on entretenait des relations empreintes de respect mutuel et de beaucoup de sympathie, malgré nos divergences politiques. Je voudrais d'abord adresser mes condoléances à sa famille et regretter vraiment que cela soit arrivé. On savait tous qu'Anicet était malade, avait des pathologies. Compte tenu du fait que les autorités ont ouvert des enquêtes, je crois qu'avant de lancer l'opprobre sur qui que ce soit, il est peut-être tout simplement souhaitable qu'on attende le résultat de ces enquêtes qui, je l'espère, vont être rapides afin que la famille puisse faire le deuil en toute sérénité ».

Une mort dans des conditions inacceptables

Cyrille Rolande Bechon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, estime inacceptable qu'Anicet Ekane soit mort ainsi en détention.

C'est une obligation pour celui qui détient une personne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que celui qui est détenu ne meure pas en détention.

C'était au Cameroun une figure connue de la vie politique, connue pour son engagement pour le nationalisme, le multipartisme, la démocratie. À la tête du Manidem, il avait investi candidat Maurice Kamto pour la présidentielle d'octobre. Après l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, Anicet Ekane a soutenu celle de Issa Tchiroma Bakary, aujourd'hui en exil et qui continue de revendiquer la victoire.

Une vie de lutte pour la démocratie

Cyrille Rolande Bechon, revient sur la figure qu'était Anicet Ekane. « Anicet Ekane est un visage emblématique de longue date de la lutte pour la libération. On connaît son attachement au parti de l'Union des populations du Cameroun. C'est un visage qui a marqué les luttes des années 90. Il faut dire qu'il avait d'abord fait de la prison à l'époque. Ce sont des visages que les Camerounais ont à l'esprit, comme des visages qui ont fait de la démocratie et de la libération leur combat permanent depuis plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui encore, en 2025, il n'a brillé que par ça, par son soutien au candidat Tchiroma Bakari et par ses positions claires contre le régime en place. Donc, ce n'est un secret pour personne que c'était un dissident. C'était un opposant politique affirmé, convaincu qu'il fallait combattre le régime en place. Donc, ceux qui croient en la démocratie au Cameroun pleurent une icône de cette lutte-là pour la démocratie au Cameroun. C'est ce qu'il représentait et c'est ce qu'il sera toujours ».