Congo-Brazzaville: APV-FLEGT - Le pays et l'Union Européenne engagés à améliorer la gouvernance forestière

Le Comité conjoint de mise en oeuvre (Ccm) de l'Accord de partenariat volontaire (Apv) pour l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (Flegt) a tenu, le week-end dernier à Brazzaville, sa 22ème session pour évaluer la mise en oeuvre du processus.

La session a été co-présidée par la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, et l'ambassadeur de l'Union Européenne au Congo, Anne Marchal. Tenue la veille de l'entrée en vigueur de l'application du règlement de l'Union européenne sur la déforestation et la dégradation, cette rencontre a permis aux experts d'évaluer le processus APV-Flegt au Congo.

Les discussions ont porté essentiellement sur l'évaluation à mi-parcours des progrès réalisés dans le cadre du plan d'action quinquennal 2024-2028, l'attente de la délivrance des premiers certificats de légalité, les ajustements du système informatisé de vérification de légalité pour garantir sa pleine opérationnalité à tous les niveaux, ainsi que l'éventuelle intégration d'un module facilitant l'émission des permis.

Les participants ont aussi débattu de la finalisation des textes d'application du code forestier issu de la loi 33-2020, notamment des directives pour l'aménagement simplifié.

Le CCM a, par ailleurs, passé en revue les avancées enregistrées à ce jour dans la mise en oeuvre du processus de mise en oeuvre de l'APV-Flegt sur la certification de la légalité, le cadre règlementaire et l'audit indépendant.

A cet effet, aussi bien la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, que l'ambassadeur, cheffe de mission de l'UE au Congo, Anne Marchal, ont réitéré la détermination des deux parties à oeuvrer au mieux pour améliorer la gouvernance forestière afin de permettre au Congo de tirer profit en ces temps de crise.

Les deux parties ont décidé d'organiser, à partir de l'année 2026, une seule session annuelle au lieu de deux comme c'était le cas initialement.

Il convient de rappeler que le Flegt est une initiative lancée en 2003 par l'Union Européenne pour répondre à l'exploitation forestière illégale et au commerce illicite de bois qui en découle. Le Congo fut l'un des premiers pays à conclure un accord avec l'UE, l'un dans le cadre de cette initiative, dont le but est de garantir la légalité de la production du bois. Conclu le 17 mai 2010, cet accord commercial est entré en vigueur le 1er mars 2013.