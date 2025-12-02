Congo-Brazzaville: Le Samusocial Pointe-Noire célèbre en différé le 36ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant

Les retrouvailles ont eu lieu le 26 novembre à Pointe-Noire en présence Arle Ntonta, directeur du Samusocial Pointe-Noire accompagné des représentants d'autres structures de la ville en charge d'enfants et des invités

La journée a été marquée par divers plaidoyers sur des droits des enfants formulés par ces derniers sous forme des prestations artistiques notamment le théâtre, les chants et la danse. A travers ces prestations, les enfants ont plaidé pour les droits à la protection, à la santé, à la justice, à l'identité, et à l'éducation.

S'exprimant sur l'historique de cette journée Arle Ntonta, a rappelé que cette convention a été ratifiée en 1989 par plusieurs pays membres de l'Organisation des nations unies. C'est en 1993, que la république du Congo a ratifié ce texte. Cette journée représente selon lui, une occasion propice pour donner la parole aux enfants en vue de s'exprimer librement sur leurs droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Samusocial avec ses partenaires, membres du Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture(REIPER), interviennent dans les rues de Pointe-Noire depuis plus d'une vingtaine d'années et chaque soir nous sortons pour aller à la rencontre des enfants qui vivent dans la rue, en vue de les administrer des soins et orienter ces dernier vers les services sociaux, médicaux et les mettre à l'abri. Si ces enfants choisissent vivre dans la rue, c'est simplement par ce que leurs droits ne sont pas respecter. Chaque année, rien que le Samusocial Pointe-Noire, identifie entre 150 et 200 nouveaux enfants qui arrivent dans la rue » a-t-il déclaré.

Pour sa part, Emmanuel Mbikina, bénévole au Samusocial, ces retrouvailles visent à la fois le renforcement de la protection des enfants, la sensibilisation de ces derniers à la connaissance de leurs droits et l'ensemble des mécanismes liés à l'éducation, l'expression de leurs talents et de leurs créativités.

Notons que cette journée est célèbre le 20 novembre de chaque année à travers le monde, ces retrouvailles ont été financées par l'Union Européenne et l'Agence française de développement. L'édition de cette année a eu pour thème : « Ma journée, mes droits ».