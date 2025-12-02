Congo-Brazzaville: La grève des enseignants du supérieur entre dans sa troisième semaine

2 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Déclenchée pour revendiquer au moins cinq mois d'arriérés de salaires, la grève des enseignants de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville est entrée lundi 1er décembre dans sa troisième semaine. Les étudiants, qui se sentent abandonnés, expriment leur colère.

En cette mi-journée, le soleil brille avec force à Brazzaville et sur l'École normale supérieure. L'amphithéâtre et les autres salles de cours sont déserts. Les enseignants et leurs étudiants sont introuvables. Grâce, étudiante en troisième année de la faculté des sciences, ne comprend pas la situation des enseignants. « Je trouve que ce n'est pas normal, dans un pays comme le nôtre, qu'une grande université soit tout temps en grève parce qu'on ne paye pas les enseignants alors que nous sommes dans un pays pétrolier. Ce n'est pas l'argent qui manque au pays », déclare-t-elle, visiblement mécontente.

Assis dans un coin, loin de leur établissement, des étudiants expriment leur mécontentement. C'est le cas d'Exode Mabiala, qui est en première année de droit. « On en a marre de la grève. Souvent, ça ne règle rien de bon. Il faut que le gouvernement puisse revoir la politique en ce qui concerne le paiement des salaires », dit-il.

Régler au plus vite la situation des enseignants

Tous les étudiants ou presque demandent au gouvernement de régler au plus vite la situation des enseignants pour que les cours reprennent. « Je suggère que le gouvernement puisse revoir la politique de paiement des salaires des docteurs de l'université Marien-Ngouabi », lance un étudiant sous couvert d'anonymat. « On demande au gouvernement de voir cette faille sur le paiement des enseignants », ajoute un autre.

Avec plus de 45 000 apprenants, l'université Marien-Ngouabi vit chaque année ou presque un mouvement de grève dû au manque de paiement des enseignants.

