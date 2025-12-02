Soudan: Premier Ministre salue la condamnation par la Grande-Bretagne des atrocités et des violations de milice de soutien rapide

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a salué la condamnation par la ministre britannique des Affaires Étrangères des atrocités et des violations commises par la milice rebelle du Soutien rapide à El Fasher, soulignant la profondeur des relations entre le Soudan et la Grande-Bretagne et le souci du gouvernement de les renforcer et de les pousser en avant vers de nouveaux horizons.

Cela a été déclaré lors de sa rencontre aujourd'hui avec le représentant spécial britannique au Soudan, M. Richard Croudo, où elle a abordé les relations historiques entre la Grande-Bretagne et le Soudan, et les deux côtés ont affirmé leur souci de les renforcer et de les développer pour servir les intérêts communs des deux pays.

Au cours de la rencontre, le représentant spécial britannique a affirmé le souci du Royaume-Uni de trouver une solution rapide pour la paix au Soudan et la disposition du gouvernement britannique à coopérer avec le Soudan dans tous les domaines.