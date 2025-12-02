Afrique: CAN 2025 - L'attaquant Yoane Wissa grand absent de la liste de la RD Congo

À moins de trois semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé une liste de 26 joueurs où l'expérience côtoie de nouveaux visages. Mais, la RDC devra composer sans Yoane Wissa, blessé.

Sébastien Desabre, à la tête des Léopards depuis 2022, a choisi la stabilité pour sa liste des 26, en reconduisant la quasi-totalité des joueurs ayant participé aux récentes échéances internationales. Parmi les piliers, le capitaine Chancel Mbemba s'apprête à disputer sa sixième Coupe d'Afrique des Nations, soutenu par des joueurs d'expérience comme Samuel Moutoussami, Meschack Elia et Cédric Bakambu. Une ossature solide censée apporter la maturité nécessaire à une sélection ambitieuse, déterminée à rééditer, voire dépasser, sa performance de la dernière édition où elle avait atteint les demi-finales.

Si la continuité est privilégiée, l'ouverture à la jeunesse n'est pas oubliée. Treize joueurs s'apprêtent à découvrir la CAN, dont le gardien du Standard de Liège Matthieu Epolo, Noah Sadiki ou encore Aaron Wan-Bissaka.

Le grand absent de cette liste est l'attaquant de Newcastle, Yoane Wissa. Blessé au genou en septembre dernier lors d'un rassemblement avec la sélection, il n'a toujours pas repris la compétition en club malgré un retour à l'entraînement collectif. Son absence laisse un vide offensif, mais l'encadrement technique mise sur la profondeur de l'effectif et l'implication de ses cadres pour compenser ce forfait de taille. Yoane Wissa, de son côté, a affiché son soutien à ses coéquipiers via un message plein d'encouragements.

Pour la phase de groupes, la République Démocratique du Congo évoluera dans le groupe D, aux côtés du Sénégal, du Bénin et du Botswana.