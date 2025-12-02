Madagascar: Mahajanga - Dix-sept kilomètres de canaux à curer

Une grande mobilisation générale pour le curage des canaux a démarré samedi dernier à Mahajanga. Dix-sept kilomètres de canaux seront curés afin de prévenir d'éventuelles inondations aux prochaines crues.

Le ministre de la Population et des Solidarités, Sidonie Raharinirina, a procédé à l'inauguration officielle de ce projet de nettoyage de ces chenaux.

Les autorités locales dont le secrétaire général de la région Boeny ainsi que le maire de Mahajanga, les députés élus dans les districts de Mahajanga 1 et 2 ainsi que des directeurs au sein de la région Boeny ont également participé à l'opération.

« L'action du ministère repose sur une politique de protection des personnes vulnérables et de la Santé publique. La pollution constitue une menace majeure pour tous. La ville de Mahajanga est souvent touchée par les inondations, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de lancer cette initiative afin de prévenir les catastrophes », a déclaré la ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Six cents individus sont recrutés pour la haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO). Les travaux dureront entre quinze à vingt jours, de 7 h à midi tous les jours, en contrepartie de sept mille ariary et de deux kilos de riz par jour. Ces vivres et rémunérations seront distribués chaque vendredi.

La commune de Mahajanga procède à la coordination des travaux, tandis que la région Boeny fournira des camions pour le transport des déchets. Des engins sont utilisés pour l'extraction de ces déchets.

En raison du changement climatique et des pluies successives prévues cette année, de nombreuses zones sont menacées par la pollution et l'obstruction des canaux d'évacuation.

La commune urbaine de Mahajanga a déjà commencé l'assainissement du grand chenal du vallon de Metzinger depuis le 30 octobre dernier. Une dizaine de fokontany longent ce grand canal qui déverse les eaux usées vers la mer. Il s'agit entre autres des fokontany de Mahavoky Avaratra, Tsararano Anosikely et Tsararano Ambany, Tsaramandroso Ambany ainsi que Fiofio.