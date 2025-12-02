Madagascar: Fortes pluies - Les passages à gué inondés paralysent la circulation

La situation reste critique sur la Route nationale 6 (RN6), où deux coupures majeures ont été signalées ce week-end au niveau d'Ifasy et du fleuve Mahavavy. Les passages à gué, entièrement submergés à la suite de fortes pluies, rendent tout franchissement impossible et paralysent la circulation sur cet axe vital pour la région Nord.

Selon les premières informations recueillies sur place, la montée soudaine des eaux a submergé les points de traversée les plus sensibles. Les véhicules sont contraints de faire demi-tour, tandis que des dizaines de transporteurs et de voyageurs se retrouvent immobilisés des deux côtés de la route.

À Mahavavy, l'un des points les plus sensibles de la RN6, la situation est plus grave car le courant est fort, la visibilité réduite et les repères habituels de la piste sont invisibles sous l'eau, rendant tout passage extrêmement dangereux. Les forces de l'ordre, présentes sur place, rappellent aux usagers qu'aucune tentative de traversée n'est autorisée tant que les conditions ne s'améliorent pas.

Les autorités locales évoquent une situation préoccupante, d'autant que la RN6 constitue la seule voie terrestre permettant d'acheminer les produits alimentaires, les marchandises et les services essentiels vers le Nord. Cette coupure menace ainsi l'approvisionnement des communes environnantes et la fluidité des échanges économiques.

Pertes

Les conséquences sont immédiates, des taxis-brousse, camions de transport de marchandises, véhicules privés et motos sont désormais bloqués de part et d'autre de la route.

Certains voyageurs attendent depuis plusieurs heures, parfois depuis la veille, dans l'espoir d'une décrue rapide. Des commerçants rapportent déjà des pertes sur les denrées périssables transportées vers Antsiranana ou vers les districts voisins.

Des équipes techniques ont été dépêchées pour évaluer la situation et envisager des solutions d'urgence. Toutefois, la reprise du trafic dépendra de la baisse du niveau des eaux et de la sécurisation des zones submergées.

En attendant, les usagers sont appelés à la prudence et à se tenir informés de l'évolution des conditions de circulation.

Pour les habitants d'Ambilobe, l'installation du pont modulaire constitue une véritable chance. Bien qu'il ne soit pas encore totalement achevé, il a été ouvert provisoirement et uniquement aux piétons afin d'éviter les accidents liés aux fortes crues. L'entreprise Colas poursuit la réalisation des travaux jusqu'à son achèvement complet. Cependant, dans un souci de sécurité, les autorités informent la population que la traversée du pont Mahavavy est strictement interdite à partir du mardi 2 décembre 2025, et jusqu'à la fin des travaux, aux horaires fixés officiellement.

"Le secteur touristique, pilier économique d'Antsiranana et de Nosy Be, n'est pas épargné. La coupure complique l'arrivée des visiteurs venant du centre du pays et perturbe la circulation des guides, prestataires et opérateurs hôteliers", déplore Said, propriétaire d'une agence de voyage à Antsiranana.