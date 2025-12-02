Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne des échecs - Hermann Yobouet, champion de Côte d'Ivoire

2 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

La saison sportive nationale de la Fédération ivoirienne des échecs (Fidec) a connu son apothéose dimanche, dans la grande salle souterraine de l'Université internationale d'Abidjan (Iua), à la Riviera Bonoumin.

Au terme des finales très disputées, en présence de l'ambassadeur de la République fédérale de Russie près la Côte d'Ivoire SEM. Alexey Saltikov et du ministère des Sports représenté par Serges Ayekoé, directeur des Sports de haut niveau et de la Vie fédérale, on a connu les champions de Côte d'Ivoire de la saison 2024-2025.

A leur tête, le « Candidate Master » Manan Hermann Yobouet. Le joueur venu de la commune de Yopougon a détrôné le fin stratège venu de Paris, Nicolas Cogan, qui régnait sur les échecs ivoiriens depuis 2023.

Hermann Yobouet, avec 7 points et demi, a devancé de justesse ses concurrents qu'étaient Armel Degondo, vice-champion et Nicolas Cogan, troisième. Les deux derniers ont obtenu chacun 7 points, mais c'est à la confrontation directe que Degondo, un vieux de la vieille, est passé devant Cogan.

Chez les dames, la palme n'a pas échappé à la jeune Woman « Fide Master » Emmanuella Ayemou. Championne en titre, elle a conservé avec panache (7 matchs, 7 victoires) son titre devant Yavo Marie, vice-championne, avec 5 points.

Dans la catégorie des juniors garçons, c'est le jeune Lerou Michel qui a été sacré. La Fédération ivoirienne des échecs, qui monte en puissance au fil des années, a donné un cachet particulier à cette fin de saison.

Le président Brou Justin a encore fait fort. Il a offert aux joueurs, à leurs parents et aux invités de marque présents une prestation d'artistes pour leur permettre de souffler, après plusieurs heures passées à se triturer les méninges.

« Nous avons vécu une saison merveilleuse. Toutes les cases du calendrier de la saison ont été cochées. Personnellement, je suis très heureux parce que mon vœu de voir un nouveau champion cette année a été exaucé », a déclaré le président Justin Brou dont la passion pour le jeu d'échecs ne souffre aucun doute.

Il a annoncé, pour la prochaine édition, une enveloppe de 1 million au champion. Une grande première dans l'histoire des échecs en Côte d'Ivoire, le double de ce que la fédération a offert cette saison.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

