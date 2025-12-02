Ile Maurice: Interpellation du suspect après l'agression d'une fillette de six ans

Tard dans la nuit de lundi 1eᣴ décembre, un groupe de personnes venues soutenir la famille Lejeune de Cité Barkly a permis l'interpellation d'un adolescent de 17 ans, suspecté d'avoir agressé une fillette de six ans, la semaine dernière. Les membres du groupe ont travaillé minutieusement pour retrouver le jeune homme et l'ont remis à la police de Cité Barkly.

L'agression s'était produite le lundi 24 novembre vers 11 h, lorsque Lucia jouait avec son frère de 14 ans dans la chambre parentale. Profitant d'un moment d'absence de l'adolescent, le suspect s'était introduit dans la pièce et avait tenté d'étrangler la fillette. Le frère, alerté par les cris, s'était interposé malgré une blessure à la cuisse infligée par un couteau, contraignant l'agresseur à prendre la fuite.

La fillette est rentrée chez elle durant le week-end après avoir passé quatre jours à l'hôpital.