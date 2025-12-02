Congo-Kinshasa: Suspension du trafic sur l'axe Iga Barrière-Mongwalu après l'écroulement du pont Nizi

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic est suspendu depuis samedi 29 novembre sur l'axe Iga Barrière-Mongwalu, à la suite de l'effondrement du pont Nizi, en territoire de Djugu (Ituri).

Selon Jean-Pierre Bikilisende, député provincial élu de cette entité, l'écroulement de cet ouvrage provoque déjà une flambée des prix, certains articles devenant rares sur les marchés :

« Par exemple, 20 litres de carburant qui coûtaient 60 000 FC se négocient actuellement à 120 000 FC, et le sac de riz qui valait 65 000 FC varie désormais entre 100 000 et 110 000 FC».

Plusieurs acteurs de la société civile expriment également leurs inquiétudes, rappelant que cette zone reste sous la menace constante des groupes armés.

Une préoccupation partagée par le chef de la chefferie de Mambasa, Baudjo Badinga, qui redoute que cette suspension du trafic n'entrave les interventions des forces de sécurité chargées de protéger la population :

« Sur le plan sécuritaire, les interventions militaires risquent d'être retardées ».

Tout en appelant à la réhabilitation urgente du pont Nizi, plusieurs voix demandent aux autorités de remettre en état les routes secondaires afin d'assurer le ravitaillement de cette région en produits essentiels.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

