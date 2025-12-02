Congo-Kinshasa: Moanda - 280 pécheurs en souffrance depuis la saisie de leur matériel par l'armée angolaise

Près de 280 pêcheurs de Kimuabi dans le territoire de Moanda (Kongo-Central) ainsi que leurs dépendants sont vivent dans la précarité totale depuis la confiscation de leurs équipements de pêche par la marine angolaise en juin dernier. Martin Kula, président de ces pêcheurs, a lancé lundi 1er décembre 2025 un cri d'alarme, appelant a une intervention urgente du Gouvernement.

La confiscation du matériel de pêche a renvoyé au chômage les pêcheurs exerçant dans les îlots de Kimuabi.

Selon Martin Kula, ces outils de pêche confisqués sont notamment :

23 pirogues moteurs hors-bord

11 moteurs

114 téléphones portables de pêcheurs

11 filets

175 pagailles.

Ces biens ont été saisis par les éléments de la marine angolaise le 26 juin dernier, lors de l'arrestation de 245 pêcheurs sous prétexte de violation des limites des eaux territoriales. Ces derniers ont été refoulés après plusieurs jours, grâce à l'intervention des autorités de la RDC.

Ce responsable de pêcheurs des îlots de Kimuabi témoigne que depuis la confiscation de ces outils de pêche, la souffrance, la non-scolarité des enfants, le manque de moyens financiers et l'insécurité se sont installées dans ce site.

Les activités de pêche sont donc en berne sur ce site, où les commerçants du Kongo-Central et de Kinshasa viennent d'habitude s'approvisionner en poissons fumés.

Conséquence, le panier de la ménagère en est fortement affecté. À Matadi par exemple, les poissons fumés de Kimuabi sont devenus excessivement chers.