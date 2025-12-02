Congo-Kinshasa: A Goma, plus de 50 humanitaires en formation sur la prévention d'abus sexuels

L'ONG Wokovu Way (en français : la voie du salut) sensibilise, du 1er au 3 novembre à Goma, des acteurs humanitaires sur la prévention d'exploitation et abus sexuels.

Selon son directeur exécutif, Alain Bagula, cette initiative vise à renforcer la réponse face aux risques d'abus et d'exploitation sexuels perpétrés par certains agents humanitaires sur des personnes déplacées et retournées.

« Nous sommes partis du constat de crise humanitaire où il y a eu des mouvements des déplacements vers le territoire de Rutshuru, de Masisi et une partie de Kalehe vers la ville de Goma. Toutes ces personnes sont obligées à retourner dans leurs milieux d'origine où ils continuent de bénéficier des aides humanitaires. Mais certains acteurs humanitaires qui conditionnent les aides au sexe. Cette situation frustre la communauté. Certaines de ces populations sont contraintes de la faire à la suite de leur vulnérabilité. Ce qui pousse à certaines conséquences sur la santé mentale de ces personnes », a-t-il fait savoir.

Cette formation de trois jours porte sur l'« Impact de l'exploitation et des abus sexuels sur la santé mentale des survivants en contexte de crise humanitaire ».