Congo-Kinshasa: Quatrième table ronde sur la réforme de l'aménagement du territoire à Mbandaka

La quatrième édition de la table ronde multi-acteurs sur la mise en œuvre de la réforme du plan d'aménagement du territoire en RDC s'est tenue samedi 29 novembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur.

Cette rencontre a rassemblé autorités locales, ONG, leaders communautaires et partenaires techniques pour favoriser la collaboration et une réforme territoriale efficace et durable.

Ils ont débattu sur la nouvelle loi relative à l'aménagement du territoire récemment adoptée en RDC, et ont identifié des stratégies pour assurer sa conservation, sa vulgarisation et sa pérennisation, en mettant un accent particulier sur l'importance d'une planification inclusive et participative.

Plaidoyer du gouverneur

Lors de ces travaux, le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, a souligné le rôle écologique de sa province, qui possède d'immenses forêts contribuant à la lutte contre le changement climatique. Il a appelé les partenaires et bailleurs de fonds à accompagner les démarches de planification territoriale, notamment à travers l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement, ainsi que des plans simples de gestion des forêts.

Parmi les avancées concrètes évoquées, les territoires d'Ingende et de Lukolela ont déjà mis en oeuvre leurs plans simples de gestion dans les secteurs de Bokatola et Lusanganya.

Organisée par le Groupe d'Action pour Sauver l'Homme et son Environnement, (GASHE), en partenariat avec l'Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, (IRI-RDC) et financée par la Rainforest Foundation de Norvège, cette table ronde marque une étape clé vers une gouvernance foncière durable et équitable.

Les participants sont venus des provinces de la Tshopo, du Kasaï, du Maniema et de l'Équateur, démontrant ainsi l'envergure nationale et l'importance stratégique de cette réforme.