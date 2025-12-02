Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la mobilisation de financements locaux en faveur de la santé au Maniema

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à la réduction des budgets alloués au secteur de la santé au niveau national en République démocratique du Congo, des organisations de la société civile se mobilisent localement pour compléter ces financements insuffisants. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, l'Instance nationale de coordination de la société civile santé mène depuis quelques jours, des plaidoyers auprès des autorités provinciales et du secteur privé pour renforcer les ressources disponibles et améliorer l'accès aux soins.

Cette initiative a ciblé l'assemblée provinciale, le gouvernement provincial, le ministère provincial de la Santé. ainsi que la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Objectif : susciter l'engagement des parties prenantes pour améliorer l'offre des soins de santé dans la province.

Selon Dr Francis Kitolo, de l'Instance nationale de coordination de la société civile santé, toutes les institutions rencontrées ont montré une écoute favorable :

« Elles ont souscrit à travers des actes d'engagement visant à améliorer l'offre de soins, en mobilisant davantage de ressources au niveau local. C'est un signal encourageant », a-t-il déclaré.

Le Dr Kitolo a également exprimé son souhait de voir le Maniema rejoindre les provinces engagées à respecter l'Accord d'Abidjan, qui recommande aux États d'allouer au moins 15 % de leur budget à la santé.

« Même si le budget national est en baisse, un effort provincial pour atteindre ce seuil aurait un impact positif sur les services de santé dans le Maniema », a-t-il ajouté.

Ce plaidoyer marque une étape importante vers une meilleure autonomie financière du système de santé local et une amélioration de l'accès aux soins pour les populations du Maniema.

