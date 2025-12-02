Congo-Kinshasa: Le commandant des opérations Sukola II appelle au renforcement des relations civilo-militaires à Shabunda

Le colonel Kisembo Isingoma Benjamin, commandant du Secteur opérationnel Sukola 2 Nord Sud-Kivu, a effectué une visite d'inspection le 27 novembre 2025 sur l'axe Shabunda-Nzibira, visant à galvaniser le moral des troupes des Forces armées de la RDC, (FARDC), engagées contre les rebelles AFC/M23.

Il a exhorté les commandants à respecter strictement les règles d'engagement civilo-militaires et à maintenir la discipline pour contrer l'agression contre la RDC.

Cette tournée d'évaluation s'est tenue le mercredi 26 novembre 2025, notamment dans les localités de Munkonkwa et Nyombe, en territoire de Shabunda.

Selon le porte-parole militaire du Secteur Sukola 2, sous-lieutenant Meya Jérémie, il a instruit les officiers à assurer une meilleure gestion des troupes, à respecter les règles d'engagement et à préserver les relations avec les civils.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il a demandé que tout acte contraire à la loi et au droit international humanitaire soit dénoncé sans délai, afin de préserver la crédibilité des FARDC », a précisé le porte-parole.

Compassion et fermeté après les incidents de Kamituga

Le Colonel Kisembo a aussi profité de cette sortie pour exprimer sa compassion à la population de Kamituga (territoire de Mwenga), victime le 25 novembre d'actes de vandalisme attribués à certains éléments des FARDC et des groupes Wazalendo. Il a fermement condamné ces comportements inacceptables et rassuré que les auteurs seront punis.

« Des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables. Ils devront répondre de leurs actes devant la loi », a-t-il déclaré.

Malgré ces incidents, l'armée congolaise affirme avoir le contrôle de la majorité du territoire de Shabunda, avec l'appui des combattants Wazalendo, dans le cadre des opérations visant à sécuriser la province du Sud-Kivu face aux menaces rebelles.