Afrique: À Alger, on parle colonialisme

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, se trouve à Alger où il a participé pendant le weekend à une conférence sur 'les crimes et le colonialisme en Afrique'.

L'évènement a réuni des universitaires, historiens, juristes, représentants d'États africains, membres de la société civile et organisations panafricaines.

Les organisateurs souhaitent parvenir à une « criminalisation' du colonialisme.

Le thème sera remis sur la table lors du prochain Congrès panafricain prévu du 8 au 12 décembre à Lomé.

Lors de son séjour à Alger, M. Dussey s'est entretenu avec son homologue algérien Ahmed Attaf.