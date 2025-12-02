Afrique: À Alger, on parle colonialisme

1 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, se trouve à Alger où il a participé pendant le weekend à une conférence sur 'les crimes et le colonialisme en Afrique'.

L'évènement a réuni des universitaires, historiens, juristes, représentants d'États africains, membres de la société civile et organisations panafricaines.

Les organisateurs souhaitent parvenir à une « criminalisation' du colonialisme.

Le thème sera remis sur la table lors du prochain Congrès panafricain prévu du 8 au 12 décembre à Lomé.

Lors de son séjour à Alger, M. Dussey s'est entretenu avec son homologue algérien Ahmed Attaf.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.