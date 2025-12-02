Togo: Lomé dans le plan européen de modernisation portuaire

L'Union européenne (UE) vient d'annoncer un investissement de plus de 12 millions d'euros sur les quatre prochaines années pour soutenir la modernisation et la sécurisation d'une dizaine de ports en Afrique de l'Ouest et du Centre, parmi lesquels figure le Port autonome de Lomé (PAL).

Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet régional SCOPE Africa (Securing Corridors, Ports and Exchanges in Western and Central Africa), une initiative visant à améliorer la sécurité, la sûreté et la performance des corridors maritimes et terrestres essentiels au commerce intra-africain.

Outre le port de Lomé, neuf autres plateformes portuaires bénéficieront directement du programme :

Douala et Kribi (Cameroun), Praia (Cap-Vert), Pointe-Noire (Congo), Abidjan (Côte d'Ivoire), Libreville (Gabon), Monrovia (Liberia), Lagos (Nigeria) et Dakar (Sénégal).

Pour l'UE, il s'agit de sites clés situés sur les corridors prioritaires définis par la stratégie européenne Global Gateway, qui vise à renforcer les infrastructures critiques et les chaînes logistiques en Afrique.

SCOPE Africa entend apporter des solutions concrètes aux multiples défis sécuritaires et opérationnels rencontrés dans les ports de la région, notamment l'amélioration de la conformité aux normes internationales, le renforcement des capacités d'intervention et de gestion des crises, la formation et la professionnalisation des acteurs portuaires, l'optimisation des plateformes logistiques régionales.

Une rencontre régionale est prévue à Lomé dans les prochaines semaines pour marquer le lancement opérationnel du projet.