Togo: L'Onusida appelle à 'ne pas relâcher la pression'

1 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo continue d'enregistrer des avancées notables dans la lutte contre le sida. Selon les données 2024 relayées lundi par Onusida, près de 98% des personnes vivant avec le VIH connaissent aujourd'hui leur statut, 92% sont sous traitement antirétroviral (ARV) et 85% présentent une charge virale indétectable.

Des acquis importants que le pays entend consolider.

La directrice d'Onusida pour le Togo, Yaye Kanny Diallo, a salué les efforts réalisés, notamment en matière de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

En 2024, 87% des femmes enceintes séropositives ont reçu des ARV, réduisant considérablement les risques de transmission au nouveau-né.

Pour autant, la responsable rappelle que la lutte est loin d'être terminée.

« Le VIH n'a pas disparu. Nous devons redoubler d'efforts techniques et financiers pour maintenir nos acquis et réduire les nouvelles infections, surtout chez les enfants », a-t-elle déclaré.

Elle souligne que la couverture pédiatrique reste inférieure à celle des adultes, ce qui exige des interventions ciblées et un renforcement des services adaptés aux plus jeunes.

L'organisation appelle également à porter une attention particulière aux personnes vivant avec le VIH qui avancent en âge.

Elles sont davantage exposées à d'autres maladies chroniques et nécessitent un accompagnement médical plus complet.

Le Togo affiche des progrès solides, mais la lutte exige une mobilisation continue de l'État, des partenaires et des communautés.

Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida.

