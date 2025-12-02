Cote d'Ivoire: Sensibilisation à l'écocitoyenneté - Un camping ludique pour éveiller la conscience des plus jeunes

1 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Le pari était audacieux, puisqu'il visait à transformer une journée de détente en un véritable laboratoire d'écocitoyenneté. Le Fonds de prévoyance des Eaux et Forêts (Fpef) a donné le coup d'envoi de son tout premier Camping Ludique le samedi 29 novembre 2025, à Bingerville. Il s'agit d'un concept conçu pour rapprocher les enfants du monde naturel en mêlant jeux, créativité et apprentissage.

Autour du lancement, plusieurs personnalités ont apporté leur caution institutionnelle. Mme Assoumou Cissé, 5e adjointe au maire, a salué une initiative « qui éduque autrement », tandis que le colonel Kassoum Yéo, représentant la direction générale de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), a rappelé l'urgence d'« ancrer la protection de l'environnement dans les pratiques quotidiennes ».

Mamadou Kéita, du ministère du Tourisme et des Loisirs, a également mis en avant le caractère innovant de ce programme destiné à renforcer l'éducation environnementale.

À leurs côtés, le lieutenant Moustapha Ouattara, représentant le ministère des Eaux et Forêts, ainsi que plusieurs partenaires -- dont Jare Industries, G-Construction, SanlamAllianz et l'Anefci -- ont souligné leur engagement à soutenir une action qui allie pédagogie et plaisir.

La journée a pris tout son sens lorsque les enfants ont procédé à un planting d'arbres, geste fondateur d'un parcours ludique fait de jeux collectifs, d'ateliers créatifs et de moments de découverte. Entre rires et émerveillement, les plus jeunes ont saisi l'importance de préserver leur environnement.

En s'imposant comme un rendez-vous à la fois éducatif et festif, cette première édition ouvre la voie à un programme appelé à s'enrichir. Le Fpef mise désormais sur la régularité de ce camping pour éduquer une génération plus consciente et plus respectueuse de la nature.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

