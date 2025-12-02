Cote d'Ivoire: « Brunch des Tchansi » - La grande foire agricole arrive à la Riviera Palmeraie

La 3e édition du Brunch des Tchansi, annoncée lors d'une conférence de presse tenue le samedi 29 novembre 2025 à Cocody, se déroulera du 11 au 13 décembre 2025, à la Riviera Palmeraie. Une foire agricole dédiée aux femmes productrices et à la valorisation des richesses du terroir.

La Société Tchansi Logistique & Multi Service ouvre une nouvelle page de son engagement avec la Foire de l'Agriculture, placée sous le thème « Femme, agriculture : moteurs du développement durable ».

La conférence de presse de lancement a réuni partenaires, médias et acteurs du monde agricole. Pendant trois jours, le rond-point de la Riviera Palmeraie se transformera en vitrine des savoir-faire ruraux et en espace d'opportunités pour producteurs, artisans et investisseurs.

« Nous voulons montrer que le développement agricole de la Côte d'Ivoire se construit avec les femmes, les jeunes et tous ceux qui nourrissent notre nation », affirme l'initiatrice, Zamblé Julia épouse Ballé, gérante de Tchansi logistique & multi service. Elle rappelle que le Brunch des Tchansi « n'est pas qu'une exposition, mais un lieu de vie, un espace de rencontres et de célébration du génie ivoirien ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présentation de produits agricoles locaux, échanges B2B, exposition agroalimentaire, mise en valeur des coopératives et promotion de la consommation locale, meubleront cette troisième édition. La foire se clôturera par un dîner gala d'honneur en hommage aux acteurs engagés dans la transformation agricole.

« Kada ga flaidan, venez on va vendre », lance Mme Zamblé, invitant partenaires, consommateurs et institutions à soutenir l'initiative. Rendez-vous est donc pris pour une édition annoncée comme riche en saveurs, en innovations et en émotions.