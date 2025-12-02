À moins d'un mois des élections législatives prévues le 27 décembre 2025, la mobilisation s'intensifie dans la région du Poro. Le dimanche 30 novembre, le président des Jeunes Leaders pour l'Émergence de Napié, Yeo Navaga, a appelé la jeunesse de Napié et de Kiémou à s'unir autour du candidat du RHDP, Silué Souleymane.

Devant une assemblée dynamique, Yeo Navaga a salué la forte participation des jeunes lors de la présidentielle d'octobre 2025, contribuant à la réélection du président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, cette mobilisation doit se poursuivre afin d'assurer une victoire éclatante du RHDP au scrutin législatif.

« La région du Poro est un bastion du RHDP. Il est crucial de soutenir les candidats du parti pour permettre la continuité des actions de développement engagées par le chef de l'État », a-t-il déclaré. Selon lui, le choix porté une nouvelle fois sur Silué Souleymane témoigne de la confiance du parti et mérite un soutien massif.

« J'appelle la jeunesse de Napié et de Kiémou à accompagner cette candidature. Je vous la confie », a insisté Yeo Navaga.

Au-delà du soutien politique, le président des jeunes leaders a exhorté les populations, en particulier les jeunes, à privilégier un climat de paix. Il a insisté sur la nécessité d'éviter toute forme de violence et d'accepter sereinement le verdict des urnes. « Les législatives sont souvent sources de tensions. Préservons la cohésion sociale, l'union et la paix », a-t-il plaidé.

Au nom de la jeunesse, Soro Souleymane a assuré avoir bien reçu le message. Il s'est engagé à poursuivre la sensibilisation dans les villages, hameaux et familles afin que le scrutin se déroule dans la tranquillité et sans incident.

Pour ces législatives, le candidat RHDP Silué Souleymane affrontera deux candidats indépendants, Soro Chontchingolo et Soro Penatchirigue. La bataille électorale s'annonce donc déterminante dans cette circonscription stratégique du Poro.