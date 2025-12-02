Cote d'Ivoire: Poro / Législatives 2025 - La jeunesse de Napié et Kiémou mobilisée derrière le candidat RHDP Silué Souleymane

1 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À moins d'un mois des élections législatives prévues le 27 décembre 2025, la mobilisation s'intensifie dans la région du Poro. Le dimanche 30 novembre, le président des Jeunes Leaders pour l'Émergence de Napié, Yeo Navaga, a appelé la jeunesse de Napié et de Kiémou à s'unir autour du candidat du RHDP, Silué Souleymane.

Devant une assemblée dynamique, Yeo Navaga a salué la forte participation des jeunes lors de la présidentielle d'octobre 2025, contribuant à la réélection du président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, cette mobilisation doit se poursuivre afin d'assurer une victoire éclatante du RHDP au scrutin législatif.

« La région du Poro est un bastion du RHDP. Il est crucial de soutenir les candidats du parti pour permettre la continuité des actions de développement engagées par le chef de l'État », a-t-il déclaré. Selon lui, le choix porté une nouvelle fois sur Silué Souleymane témoigne de la confiance du parti et mérite un soutien massif.

« J'appelle la jeunesse de Napié et de Kiémou à accompagner cette candidature. Je vous la confie », a insisté Yeo Navaga.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà du soutien politique, le président des jeunes leaders a exhorté les populations, en particulier les jeunes, à privilégier un climat de paix. Il a insisté sur la nécessité d'éviter toute forme de violence et d'accepter sereinement le verdict des urnes. « Les législatives sont souvent sources de tensions. Préservons la cohésion sociale, l'union et la paix », a-t-il plaidé.

Au nom de la jeunesse, Soro Souleymane a assuré avoir bien reçu le message. Il s'est engagé à poursuivre la sensibilisation dans les villages, hameaux et familles afin que le scrutin se déroule dans la tranquillité et sans incident.

Pour ces législatives, le candidat RHDP Silué Souleymane affrontera deux candidats indépendants, Soro Chontchingolo et Soro Penatchirigue. La bataille électorale s'annonce donc déterminante dans cette circonscription stratégique du Poro.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.