Cote d'Ivoire: Korhogo/Dokaha - Un nouveau Centre de santé intégré change le quotidien des populations

1 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le député-maire de Korhogo, Lacina Ouattara, a procédé, le samedi 29 novembre 2025, à l'inauguration officielle d'un Centre de Santé Intégré (CSI), une infrastructure moderne et entièrement équipée, réalisée à hauteur de 68 093 000 F CFA par la municipalité.

Le nouveau centre, doté d'une infirmerie et d'une maternité, vient répondre à un besoin pressant des populations, longtemps confrontées à des difficultés d'accès aux services de santé, notamment pour les consultations prénatales et les accouchements.

« Nous avons construit ce centre pour permettre à la population de Dokaha de rester sur place pour ses soins et ses accouchements », a expliqué le maire Lacina Ouattara, soulignant que l'amélioration des conditions de vie des habitants demeure l'une des priorités de son mandat. Il a appelé les populations à s'approprier l'ouvrage et à en assurer la pérennité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présent à la cérémonie, le Dr Yéo Souleymane, directeur départemental Korhogo 1, représentant le directeur régional de la Santé, a salué l'engagement de la municipalité. Selon lui, l'ouverture du CSI de Dokaha « vient combler un besoin réel de prise en charge médicale » et permettra de réduire les évacuations vers les établissements de santé de Korhogo.

Les habitants, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction. Pour Silué Zoumana, président de la mutuelle de développement de Dokaha, cet établissement marque un tournant majeur :

« Pendant des années, lorsqu'un enfant tombait malade la nuit ou lorsqu'une femme ressentait les premières douleurs d'accouchement, il fallait courir vers Korhogo, parfois sans moyen de transport. »

Avant la remise officielle du centre, la grande salle de conférence du Centre culturel Womiengnon a abrité la troisième réunion du Conseil municipal. Plusieurs dossiers y ont été examinés, dont l'admission de Korhogo au réseau des villes créatives de l'UNESCO, l'étude et l'adoption du budget primitif 2026, ainsi que la validation du programme triennal 2026-2028, qui sera présenté à la Commission de coordination et de développement à Abidjan.

Avec ce nouveau CSI, Dokaha entame une nouvelle phase de son développement social et sanitaire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.