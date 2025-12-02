Cote d'Ivoire: Korhogo/Dokaha - Un nouveau Centre de santé intégré change le quotidien des populations

Le député-maire de Korhogo, Lacina Ouattara, a procédé, le samedi 29 novembre 2025, à l'inauguration officielle d'un Centre de Santé Intégré (CSI), une infrastructure moderne et entièrement équipée, réalisée à hauteur de 68 093 000 F CFA par la municipalité.

Le nouveau centre, doté d'une infirmerie et d'une maternité, vient répondre à un besoin pressant des populations, longtemps confrontées à des difficultés d'accès aux services de santé, notamment pour les consultations prénatales et les accouchements.

« Nous avons construit ce centre pour permettre à la population de Dokaha de rester sur place pour ses soins et ses accouchements », a expliqué le maire Lacina Ouattara, soulignant que l'amélioration des conditions de vie des habitants demeure l'une des priorités de son mandat. Il a appelé les populations à s'approprier l'ouvrage et à en assurer la pérennité.

Présent à la cérémonie, le Dr Yéo Souleymane, directeur départemental Korhogo 1, représentant le directeur régional de la Santé, a salué l'engagement de la municipalité. Selon lui, l'ouverture du CSI de Dokaha « vient combler un besoin réel de prise en charge médicale » et permettra de réduire les évacuations vers les établissements de santé de Korhogo.

Les habitants, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction. Pour Silué Zoumana, président de la mutuelle de développement de Dokaha, cet établissement marque un tournant majeur :

« Pendant des années, lorsqu'un enfant tombait malade la nuit ou lorsqu'une femme ressentait les premières douleurs d'accouchement, il fallait courir vers Korhogo, parfois sans moyen de transport. »

Avant la remise officielle du centre, la grande salle de conférence du Centre culturel Womiengnon a abrité la troisième réunion du Conseil municipal. Plusieurs dossiers y ont été examinés, dont l'admission de Korhogo au réseau des villes créatives de l'UNESCO, l'étude et l'adoption du budget primitif 2026, ainsi que la validation du programme triennal 2026-2028, qui sera présenté à la Commission de coordination et de développement à Abidjan.

Avec ce nouveau CSI, Dokaha entame une nouvelle phase de son développement social et sanitaire.