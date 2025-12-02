Congo-Brazzaville: Des albinos sensibilisés sur l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge

Cette journée a permis à l'ONG des albinos de la République démocratique du Congo et à ses partenaires d'attirer l'attention sur leurs potentialités, tout en appelant à marquer positivement la société.

L'ONG des albinos de la République démocratique du Congo, la Fondation Mwimba Texas ( FMT) a organisé, le 28 novembre 2025 dans la salle de conférence du Centre de rééducation pour handicapés physiques, dans la commune de la Combe, une journée de sensibilisation de ses membres sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes atteintes d'albinisme sous le thème : " albinos, fière et autonome".

Devant près de 200 personnes affectées d'albinisme dont la majorité des jeunes filles, le président de la FMT, Glody Mwimba, a rappelé que l'albinisme, bien qu'étant un handicap, peut être exploité par les personnes vivant avec comme un atout. "

Vous êtes des personnes humaines, avec toutes les capacités que possèdent des personnes ayant de la mélanine, qui différencie les couleurs de nos peaux, de nos cheveux ou de nos yeux. Mais, vous pouvez exploiter votre état comme un atout lorsque vous mettez en pratique toutes vos valeurs en tant qu'être humain. Parce que si vous excellez dans votre domaine, la couleur de votre peau sera comme une plus-value", a expliqué Glody Mwimba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la FMT a insisté sur la mise en pratique des différentes formations qui ont été dispensées aux membres en lien avec ses partenaires. " Vous avez bénéficié, avec le soutien de la Fondation Vodacom, d'une formation de fabrication de produits cosmétiques pour les peaux sensibles. Aujourd'hui, peu seulement d'entre les personnes formées continuent à fabriquer des savons et des huiles tel que cela vous a été enseigné, alors que vous avez besoin d'être autonome. C'est pourquoi nous continuons, avec nos partenaires dont Cuso international, Vodacom, Iyaf international, Asbl La Naomi, Sauvons la femme, Praufec, à vous donner des formations et à vous coacher dans ce sens. Mais, le plus important est que tous ces connaissances acquises soient mises en pratique", a insisté Glody Mwimba.

Des appels et encouragements des partenaires

Lors de cette journée, les quatre autres intervenants ont insisté sur l'autonomisation des personnes albinos. Dans cet exercice, Clarisse Mayemba de la FMT, Marie Emma de Praufec et Raïcha Wembo de Sauvons la femme ainsi que Ness Lutte, coordonnateur de l'Asbl La Naomie, ont relevé les atouts que possèdent les albinos tout en leur rappelant que cette fragilité devait être une motivation pour marquer positivement la société dans laquelle ils vivent.

Ces intervenants ont évoqué plusieurs notions, en s'appuyant sur ce que fait la FMT et leurs organisations respectives, en vue de faire comprendre à l'assistance qu'elle a intérêt à marquer positivement la société notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, et à être autonome.

Dans le cadre du partage d'expériences, Josué qui a suivi la formation en cosmétique a exhorté l'assistance à suivre son exemple, en mettant à profit les connaissances acquises lors de ces formations. Il a également exposé des savons et des huiles produits par sa petite entreprise et qui fait aujourd'hui de lui une personne autonome et épanouie.

Edith Matondo a, quant-à-elle, partagé son expérience acquise avec Cuso international dont la formation et le coaching ont fait d'elle une entrepreneuse à part entière.

Parmi les personnes albinos qui marquent positivement la société, le président de la FMT a présenté Fortuné Fwasa, journaliste et fils du célèbre journaliste sportif feu Faustin Fwasa Tombisa.

Dans les perspectives, Ness Lutete de l'Asbl La Naomi a proposé à la FMT et à d'autres partenaires d'organiser d'autres rencontres qui se focaliseront sur le coaching et la pratique dans le cadre de l'entrepreneuriat.