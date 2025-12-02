Allemagne 16e journée, 3e division

Rot-Weiss Essen s'impose en fin de rencontre à Sarrebruck 3-2. Entré à la 79e, le latéral gauche Franci Bouebari Kitsamoutse, formé à Strasbourg et prêté par Fribourg, a marqué le but de la victoire à la 90e. Son premier but en 9 matches cette saison.

Angleterre, 11e journée, championnat U18

Les - de 18 ans de Manchester City corrigent leurs homologues de Nottingham Forest (6-0). Titulaires, les frères Samba, fils de l'ancien Diable rouge Christopher Samba, ont participé à ce succès : Floyd, au poste de relayeur droit, a doublé le score à la 62e, inscrivant son 9e but de la saison.

Tyrone, au poste de relayeur gauche, a délivré une passe décisive sur le 3e but avant d'inscrire le 5e but de son équipe à la 80e.

Remplacé à la 82e, il totalise désormais 4 passes décisives et 5 buts en championnat.

Azerbaïdjan, 16e journée, 1re division

Porté par son gardien, auteur de plusieurs arrêts déterminants, Qabala arrache les trois points face à Araz (2-1). Titulaire, Domi Jaurès Massoumou a tenté de porter le danger dans la surface adverse, avec un manque de justesse dans le dernier geste (centre en retrait imprécis à la 5e, tir dans les bras du gardien à la 64e).

Sumqayit va l'emporter à Shamakhi (2-1). Remplaçant, Simon Nsana est entré à la 76e, alors que son équipe était menée au score. Il enclenche l'action du 2-1 sur le côté droit.

Avec 23 points, Sumaqyit est 5e, loin devant Qalaba, 10e avec 8 points.

Chypre, 12e journée, 1re division

Match nul entre Chloraka et l'AEK Larnaka (1-1). Titulaire, Jérémy Gnali a été remplacé à la 79e.

Remplaçant, Mons Bassouamina a fait son apparition à la 64e, lors du succès de Pafos à Krasava (3-2).

Au classement, Pafos est premier avec 28 points, devant Larnaka, 4e avec 24 points.

Italie, 13e journée, 1re division

Warren Bondo et Cremonense reviennent vainqueurs de leur déplacement à Bologne (3-1). L'ancien Nancéien, titulaire au poste de relayeur gauche, a été remplacé à la 76e.

Roumanie, 15e journée, 2e division

Sepsi bat le Poli Iasi 1-0. Titulaire, Mavis Tchibota a été remplacé à la 59e. Relégué l'été dernier et candidat à la montée, Sepsi revient à 9 points de la première place.

Turquie, 14e journée, 1re division

Samsunspor et Alanyaspor se neutralisent (1-1). Antoine Makoumbou et Gaïus Makouta, amis dans la vie et en sélection, étaient titulaires dans chaque camp. Combatif, Makouta a, surtout après la pause, tenté de porter le danger dans le camp adverse. Averti à la 90e+7.