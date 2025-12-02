Afrique: Côte d'Ivoire unie pour la 4e étoile - Le message fort du ministre Adjé Silas Metch

1 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À moins de trois semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le Ministre délégué Adjé Silas Metch a lancé un appel vibrant, le jeudi 27 octobre 2025, à Abidjan-Plateau, à l'unité nationale autour des Éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre.

L'appel a été lancé lors de la cérémonie d'hommage aux retraités, organisée jeudi dernier par le Syndicat du Personnel Administratif et Technique du Ministère des Affaires Étrangères.

Face aux anciens agents honorés et à l'ensemble des participants, le Ministre a rappelé la portée symbolique et sociale du football dans la construction de la cohésion nationale. Évoquant la brillante victoire des Éléphants lors de la CAN 2023, il a insisté sur la nécessité pour le pays tout entier de se mobiliser pour soutenir l'équipe nationale dans sa quête d'un nouveau sacre continental.

« Je voudrais inviter l'ensemble des Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, à s'unir d'intention pour accompagner nos vaillants pachydermes qui iront défendre crânement leur titre et ramener le trophée sur les bords de la lagune Ebrié », a déclaré Adjé Silas Metch, appelant à une ferveur collective à la hauteur de l'enjeu.

Pour le Ministre, la participation des Éléphants à cette CAN représente bien plus qu'une compétition sportive. Elle constitue une nouvelle opportunité de consolider l'unité nationale, de raviver le sentiment patriotique et de renforcer les liens entre les différentes communautés du pays. « Le sport, et particulièrement le football, demeure un puissant moteur d'unité nationale », a-t-il souligné.

Alors que les derniers préparatifs se poursuivent et que l'espoir d'une quatrième étoile grandit dans les cœurs, le message du membre du gouvernement se veut clair : la Côte d'Ivoire doit avancer unie pour accompagner son équipe vers la victoire.

