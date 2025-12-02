Cote d'Ivoire: Digitalisation des fédérations sportives - Un nouvel outil numérique pour changer la donne par le sport

Cet outil constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre effective de la professionnalisation du sport ivoirien.

Changer la donne par le Sport n'est plus qu'un simple slogan au niveau du ministère des Sports. Il dispose désormais d'un outil pour faire de la professionnalisation et de l'économie sportive une réalité.

Le Système d'information et de gestion du sport (Sigs) mis en place par la Direction générale des sports et de la vie fédérale (Dgsfv) est désormais opérationnel. Le lancement officiel du projet pilote a eu lieu jeudi dernier, dans la salle de conférences de la Dgsfv en présence de la directrice, ses collaborateurs et quelques responsables de fédération.

Une rencontre qui a permis aux directions des systèmes d'information et de la professionnalisation de l'économie sportive de présenter ce nouvel outil aux responsables des fédérations sportives, de les former à l'utilisation efficiente de cette plateforme.

Cinq fédérations sportives ont été conviées pour le lancement de ce projet pilote. Il s'agit de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, de la Fédération ivoirienne de taekwondo, celles du volley-ball, du basket-ball et des sports paralympiques.

Outre les responsables de fédération, étaient associés la Conférence nationale des fédérations sportives de Côte d'Ivoire (Conafes-CI), les membres de la Direction générale des sports et de la vie fédérale ainsi que la presse écrite et audiovisuelle.

Après une brève présentation de la plateforme par la Direction des systèmes d'information, les différentes fédérations ont eu l'occasion de faire une démonstration concernant l'accès et l'utilisation de ce nouvel outil. Cela a permis aux uns et aux autres de révéler leurs difficultés, leurs préoccupations et de mesurer encore ce qui leur reste à faire pour atteindre les objectifs visés.

De façon générale, cette nouvelle plateforme telle que conçue est une véritable boussole pour le sport ivoirien. Outre sa vocation, à terme, de renforcer la bonne gouvernance et de développer l'économie du sport, elle résout dans l'immédiat les disparités entre les structures du ministère, d'avoir la nomenclature des différentes fédérations (ligues, acteurs sportifs, athlètes, associations etc.), de faire la détection des talents, etc.

Elle va surtout changer la donne dans le mode d'évaluation des fédérations qui devront soumettre leurs rapports d'activité à partir de cette plateforme. Un outil accueilli favorablement par les fédérations dont 90% selon Gninhoyo Coulibaly, Directeur des systèmes d'information, sont actives sur la plateforme.

« C'est une innovation révolutionnaire qui va changer le visage non seulement du sport ivoirien mais également des fédérations sportives. En ce qui nous concerne, elle va résoudre, en partie, nos problèmes de mobilité », a fait savoir Trazié Charles, président de la Fédération des sports paralympiques.

« Le ministère en charge des Sports et du Cadre de vie a énormément investi pour le concevoir. Désormais, son succès dépendra de votre engagement, de votre rigueur et de son approbation pleine et entière », a déclaré pour sa part Mme Kinimo, la Directrice générale des sports et de la vie fédérale.

Celle-ci a appelé toutes les fédérations à s'approprier cet outil qui, selon elle, sera déterminant dans l'octroi des subventions et de leur accompagnement.