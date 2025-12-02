Cote d'Ivoire: Une oeuvre pour guérir - Naban Coulibaly dévoile « Les chaînes du passé »

Le monde littéraire ivoirien s'est enrichi d'une nouvelle œuvre introspective avec la présentation officielle, le 29 novembre 2025 dans les locaux du Groupe Fraternité Matin, du premier ouvrage de l'auteur Naban Coulibaly, intitulé Les chaînes du passé.

Dès les premières pages, le livre s'impose comme un appel à revisiter les douleurs enfouies, les cicatrices silencieuses et les événements marquants trop souvent laissés dans l'ombre. Loin de s'attarder sur la souffrance, l'auteur en fait un socle sur lequel peut se construire la résilience et renaître l'espoir. À travers une plume simple, directe et profondément humaine, Naban Coulibaly donne voix à ceux que la société ignore ou marginalise.

Il raconte un parcours marqué par les épreuves, mais illuminé par une volonté indéfectible de se relever. Pour lui, l'expérience de la vie constitue une école à part entière, parfois plus formatrice qu'un cursus académique. Il encourage ainsi la jeunesse à regarder ses échecs non comme des freins, mais comme des tremplins vers un avenir meilleur.

Dans les premières pages, l'auteur évoque la solitude, l'abandon et l'exclusion, non pour susciter la pitié, mais pour montrer qu'ils peuvent devenir les fondations d'une reconstruction personnelle réussie. Son ouvrage de 206 pages, articulé en 26 chapitres répartis en quatre grandes parties, se présente comme un manifeste en faveur de la dignité, du courage, de la transformation intérieure et de la seconde chance.

La cérémonie de dédicace, organisée dans une atmosphère chaleureuse à la salle Félix Houphouët-Boigny de Fraternité Matin, a réuni de nombreuses personnalités venues saluer l'engagement de l'auteur. Parmi elles, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigéria, représenté par Traoré Khalilou, le Pr David Moussa Soro, président de la Commission nationale du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (CN-MAEP), ainsi que Ouattara Yacouba, 3e vice-président international du Réseau des volontaires pour la réinsertion (RVR) et Prix d'Excellence de la Famille modèle 2025. Le capitaine Doumbia Hadam a présidé la cérémonie.

Vice-présidente du comité d'organisation et présidente de la Fondation Africaine pour la Paix par le Développement (FAPD), Mme Corinne Baguinoff Kadra a salué une oeuvre « qui dépasse les frontières de la littérature pour devenir un témoignage lumineux et un appel à la résilience ».

La famille de l'auteur a, elle aussi, rendu hommage à son courage et à sa générosité. Visiblement ému, Naban Coulibaly a exprimé sa gratitude envers ses proches, partenaires et amis qui l'ont accompagné dans « cette étape majeure » de sa vie.

« Les chaînes du passé », 2025, Edition BZE, 206 P